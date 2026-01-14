Hrvaška vlada na današnji seji sprejema spremembe zakona o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti, po katerih bo mogoče legalizirati le objekte, zgrajene pred 21. junijem 2011, poročajo hrvaški mediji. Stavb, ki so bile torej brez potrebnih gradbenih dovoljenj zgrajene po tem datumu, ne bo mogoče legalizirati.

Spremembe zakona ne sprožajo novega vala legalizacije, temveč omogočajo trajno oddajo vlog, so ob tem zatrdili na hrvaškem ministrstvu za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje. To še posebej velja za lastnike, ki so imeli do 30. junija 2018 čas za oddajo vloge za legalizacijo, pa tega niso storili zaradi nevednosti, podedovane lastnine, finančnih in drugih okoliščin.

Legalizacija ne bo mogoča za gradnjo na pomorskem dobru, v naravnih parkih, infrastrukturnih koridorjih, na državnih, gozdnih in vodnih zemljiščih, pa tudi če gre za arheološko najdišče, kulturno dobrino, območje, ki ga varuje Unesco, ali obstoječe območje javne rabe.

Obvezna popolna dokumentacija

Od skupno 902.096 prejetih vlog jih je do danes nerešenih 80 tisoč. Zahteve za legalizacijo bo z novimi spremembami zakona mogoče vložiti prek informacijskega sistema za prostorsko načrtovanje (ISPU) z obvezno priloženo popolno dokumentacijo.

Priložiti je treba geodetski posnetek izvedenega stanja nezakonito zgrajene stavbe, ki se izdeluje v okviru geodetske študije, ter posnetek izvedenega stanja, ki ga je izdelal pooblaščeni arhitekt ali gradbeni inženir. Nato je nujna izjava pooblaščenega inženirja, da stavba izpolnjuje mehansko odpornost in stabilnost po predpisih, ki so veljali v času njene gradnje, in potrdilo organa, pristojnega za državno geodezijo in kataster nepremičnin, da je stavba vidna na geodetskem aeroposnetku iz leta 2011.

Prosilci bodo poleg tega morali plačati tudi pristojbino za nezakonito gradnjo, ki bo glede na pretek časa od leta 2012 višja in bo določena glede na velikost, lokacijo in namen nezakonito zgrajenega objekta.

Visoke globe za prihodnje črne gradnje

Na pristojnem ministrstvu so ob tem še poudarili, da bodo prihodnje črne gradnje preprečili z izrekom glob za gradnjo za vse udeležence v gradnji, ki začnejo z delom brez zahtevanega gradbenega dovoljenja, kar je sicer že predpisano v novem gradbenem zakonu.

Globe se gibljejo od štiri tisoč evrov za manj zahtevne objekte do 15 tisoč evrov za večstanovanjske objekte, za preostale objekte pa en odstotek ocenjene vrednosti del. Predlagajo tudi, da se črna gradnja zakonsko uredi z določbami kazenskega zakonika kot kaznivo dejanje.

Nezakonite gradnje nameravajo preprečiti tudi z uvedbo digitalnega nadzora, ki bo vključen v informacijski sistem prostorskega načrtovanja (ISPU) in bo omogočal dnevno spremljanje in beleženje sprememb na zemljiščih. Sistem bo tudi samodejno obveščal gradbene inšpektorje in občinske redarje o morebitnih lokacijah nezakonite gradnje. Na Hrvaškem sicer v teh dneh končujejo satelitsko slikanje države.