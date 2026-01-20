Zimskega premora je konec, nogometna liga prvakov se bo danes prvič predstavila v koledarskem letu 2026. Do konca ligaškega dela bo 36 udeležencev odigralo le še dva kroga, tako da imajo klubi, ki si želijo zagotoviti evropsko pomlad, na voljo vse manj popravnih izpitov. Stoodstotni Arsenal bo skušal nadaljevati sanjski niz na San Siru pri Interju, branilec naslova PSG gostuje v Lizboni pri Sportingu, ranjeni Manchester City na severu Norveške, kjer bo v središču pozornosti "domačin" Erling Haaland, Alvaro Arbeloa pa bo doživel ognjeni krst kot trener Reala v Evropi proti Monacu, klubu, ki ima posebno mesto v srcu Kyliana Mbappeja. Današnje dogajanje se bo začelo v oddaljenem Kazahstanu že ob 16.30.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

četrti krog: torek, sreda

peti krog: torek, sreda

šesti krog: torek, sreda

Uvodno dejanje lige prvakov letu 2026 se bo začelo v kraju, kjer so se lani ljubljanski Olimpiji razblinile sanje o nastopu na elitnem tekmovanju. Zmaji so izpadli v kvalifikacijah po porazu v Almatiju proti Kairatu (0:2), ta pa bo danes lovil prvo zmago v prestižnem tekmovanju proti belgijskemu podprvaku Club Brugge. Prvak Kazahstana v glavnem delu evropskih tekmovanj ni še nikoli zmagal. Odigral je 12 tekem, trikrat remiziral in devetkrat izgubil.

Club Brugge čaka na zmago v ligi prvaokv že pet tekem. Foto: Reuters

V Evropi pa ne zmaguje pogosto niti Brugge. Na zadnjih petih tekmah je osvojil le točko. Hrvaški trener Ivan Leko bo skušal upravičiti vlogo favorita. Na zadnji prvenstveni tekmi je prvič posadil na klop slovenskega dragulja Tiana Naija Korena. 16-letni Slovenec je sedel na klopi na tekmi belgijskega prvenstva proti RAAL La Louviere (2:3). Club Brugge je doma presenetljivo ostal brez točk. Vodil je že z 2:0, a ga je nato presekal rdeči karton. V drugem polčasu je sledil preobrat gostov.

Haaland s Cityjem v svoji domovini

Erling Haaland bo po osmih letih gostoval na stadionu Aspmyra. Foto: Reuters Ob 18.45 se bosta na severu Norveške, kjer ne vladajo povsem "polarne" razmere, saj naj bi bila temperatura v času srečanja le nekaj stopinj pod lediščem, spopadla Bodo Glimt in Manchester City. Bogati klub iz Anglije je favorit, a mu je na zadnjih tekmah večkrat spodrsnilo. V soboto je mestni derbi na Old Traffordu proti rdečim vragom izgubil z 0:3, trener Josep Guardiola pa pogreša ogromno poškodovanih varovancev.

V središču pozornosti bo norveški superzvezdnik Erling Haaland, ki bi se lahko zapisal v zgodovino kot prvi Norvežan, ki bi na tekmi lige prvakov zatresel mrežo norveškega kluba. Haaland je že gostoval pri Bodo Glimtu. Pred osmimi leti je z zadetkom popeljal Molde do zmage z 1:0.

Poslastica večera v Milanu

Arsenal so zadnji trening pred odhodom v Italijo opravili v Angliji. Foto: Reuters V poslastici večera se bosta na San Siru spopadla Inter in Arsenal. Topničarji so v izjemni formi. V ligi prvakov so še edini brez poraza, v šestih krogih so zbrali maksimalnih 18 točk, vodijo pa tudi v angleškem prvenstvu. Čeprav so na zadnjih dveh tekmah remizirali brez zadetkov proti Liverpoolu in Nottinghamu, se je najbližjim zasledovalcem godilo še slabše, tako da so Londončani utrdili prednost.

Inter, ki vodi v serie A in je v soboto v bližini Slovenije premagal Udinese (1:0), je v ligi prvakov izgubil dvakrat zapored. Če bi ostal brez vsega še danes, bi prvič v klubski zgodovini v največjem tekmovanju povezal tri zaporedne ničle. Arsenal na drugi strani niza zmage. Če upoštevamo le tekme ligaškega dela, je že pri desetih zaporednih zmagah, na omenjenih tekmah pa se je njegova mreža zatresla le trikrat. Na zadnjih petih tekmah se je vselej vpisal med strelce Brazilec Gabriel Martinelli.

Mbappe pogosto trese mrežo Monaca

Kylian Mbappe je kot najstnik navduševal v ligi prvakov tudi v dresu Monaca. Foto: Reuters Real Madrid bo gostil Monaco. Bele baletnike bo prvič v Evropi vodil Alvaro Arbeloa, na stadionu Santiago Bernabeu pa se bo predstavil klub, pri katerem je Kylian Mbappe prvič resneje opozoril nase. V sezoni 2016/17 je na devetih nastopih zbral šest zadetkov, nato pa v dresu PSG na 14 tekmah proti Monacu dosegel 11 zadetkov.

Poleg Mbappeja, najbolj vročega strelca v ligi prvakov tej sezoni, je v zasedbi Reala nekoč barve Monaca zastopal tudi Aurélien Tchouaméni. Monaco na zadnjih petih tekmah v ligi prvakov ni izkusil grenkobe poraza, ameriški napadalec Folarin Balogun pa se je trikrat zapored uvrstil na seznam strelcev. Pri gostih bo manjkal poškodovani zvezdnik Paul Pogba.

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Torek, 20. januar

Sreda, 21. januar

Lestvica: