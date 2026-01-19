Nad našimi kraji se zadržuje anticiklon, zaradi katerega bo vreme še nekaj dni suho in hladno. Danes bodo dnevne temperature po večini države okoli ledišča, jutri in v sredo zjutraj pa se bodo spustile močno pod ledišče, ponekod tudi do 10 stopinj pod ničlo. Najhladnejši dan tega tedna bo sreda, ko bo nizka oblačnost razpadla in se bo zjasnilo. Najtopleje pa bo v teh dneh na Primorskem, kjer bodo namerili okoli 9 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

V prvi polovici tedna pričakujemo suho in razmeroma hladno vreme, saj smo na robu anticiklona s središčem nad vzhodno Evropo, zaradi katerega k nam doteka hladen in v nižjih plasteh vlažen zrak. Kot pojasnjujejo na Arsu, ob takšnem tipu vremena velik del Slovenije prekriva nizka oblačnost, ki danes sega do nadmorske višine okoli 1400 metrov.

Ponoči je bilo najhladneje v Murski Soboti, kjer so izmerili –11,4 stopinje Celzija. Čez dan se bodo po večini države temperature gibale okoli ledišča, na Primorskem bodo namerili kakšno stopinjo več.

Temperature krepko pod ničlo

V severovzhodni Sloveniji in Zgornjesavski dolini, kjer sneg še vztraja, se bo jutri in v sredo po napovedih meteorologov temperatura spustila do okoli −10 stopinj Celzija, drugod do okoli −5 stopinj Celzija.

Ponekod po državi še vedno uživajo v zimski idili. Spodnje fotografije so bile posnete v Prlekiji.

Najbolj nas bo zeblo v sredo

Najhladnejši dan tega tedna bo sreda, ko bo nizka oblačnost razpadla in se bo zjasnilo. Dokler bo vztrajala nizka oblačnost, bo dnevni hod temperature majhen, ob razkroju oblačnosti pa se lahko dnevne temperature povzpnejo malo nad ledišče, pojasnijo na Arsu.

Tudi ob morju se bodo jutranje temperature v teh dneh spustile nekoliko pod ledišče, a se bo čez dan ogrelo do 9 stopinj Celzija.