Avtor:
K. M.

Nedelja,
18. 1. 2026,
17.50

Osveženo pred

39 minut

Neverjetni snežni zameti na Kamčatki #video

Neverjetni prizori snežnih zametov prihajajo z ruskega polotoka Kamčatka. Tam je v zadnjih dneh ponekod zapadlo tudi do štiri metre snega. Po navedbah domačinov oziroma poročil naj bi bilo to najobilnejše sneženje v zadnjih 60 letih. Zaradi snega, ki je padel s strehe, sta v petek umrla dva moška, stara okoli 60 let. Oblasti so razglasile lokalne izredne razmere.

Po podatkih ruske nacionalne vremenske službe je bila količina snega, ki jo je Kamčatka doživela v zadnjih nekaj dneh, največja v več kot 30 letih, sneg pa je dosegel višino do štirih metrov, poroča Reuters. 

Videoposnetki s Kamčatke prikazujejo avtomobile, ki so bili skoraj popolnoma zakopani v sneg, blokirane vhode v stanovanjske stavbe in snežne predore, ki so jih prebivalci izkopali, da bi pobegnili iz svojih domov. Nevihta je povzročila zaprtje cest, zamude in odpovedi letov ter prekinitev javnega prevoza.

Primanjkuje hrane v trgovinah, nekateri ne morejo do zdravil 

Reševalne službe so čistile sneg s streh, da bi preprečile škodo na stavbah, prebivalcem pa so svetovali, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem. Lokalni mediji so poročali o pomanjkanju hrane v trgovinah, nekateri prebivalci pa so dejali, da niso mogli dobiti potrebnih zdravil.

Ob teh sicer neverjetnih prizorih velja tudi previdnost, saj so nekatere fotografije in videoposnetki lahko ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence (UI). Prevare, ki se pojavljalo, so podrobneje pojasnili na portalu Meteoinfo. 

Jakob Kveder
Novice Jakob na severu Švedske: Največja lekcija je, da življenje tu poteka ne glede na temo, nizke temperature, sneg, dež, veter ... Mora potekati.
slovenska policija, policija
Novice Pri pluženju snega ponoči umrl voznik traktorja
Ilka Štuhec
Sportal Zaradi snega in slabe vremenske napovedi Ilka Štuhec in ostala brez drugega treninga smuka
Sneg na Hrvaškem, Dicmo
Novice Zimska nevihta ohromila promet po Evropi, na Hrvaškem sneži tudi ob morju #video

