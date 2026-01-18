V Siriji dogovor o prekinitvi ognja

Sirski predsednik Ahmed al Šara je danes s Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), ki jih podpirajo Kurdi, podpisal dogovor o prekinitvi ognja in popolni integraciji SDF v sirsko vojsko ter v državne institucije in njihove strukture, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sporazum predvideva celovito in takojšnjo prekinitev ognja na vseh frontah in linijah stika, poroča Al Jazeera.

V okviru sporazuma se bodo sile SDF umaknile na območje vzhodno od reke Evfrat, medtem ko bodo administrativni in vojaški nadzor nad provincama Deir Ezor in Raka prevzele oblasti v Damasku.

Kaj predvideva sporazum?

Sporazum predvideva, da sirska vlada vključi vse civilne v državne institucije in njihove strukture ter prevzame nadzor nad mejnimi prehodi ter naftnimi in plinskimi polji na tem območju.

Po poročanju Al Jazeere se je SDF zavezal, da bo Damasku posredoval seznam častnikov, povezanih z ostanki nekdanjega režima v severovzhodni Siriji, načrtovana pa je tudi izdaja predsedniškega odloka o imenovanju kandidata za guvernerja province Hasakah kot jamstvo za lokalno zastopanost.