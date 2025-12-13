Generalna skupščina ZN je v petek s 139 glasovi proti 12 in 19 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki pozdravlja svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča (ICJ) o obveznostih Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih do aktivnosti ZN, drugih mednarodnih organizacij in tretjih držav.

Pregled pomembnejših novic dneva:



8.00 Generalna skupščina ZN pozdravila mnenje ICJ o obveznostih Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih

8.00 Generalna skupščina ZN pozdravila mnenje ICJ o obveznostih Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih

Resolucija, ki jo je med drugimi podprla tudi Slovenija, od Izraela zahteva, da nemudoma omogoči in olajša humanitarno pomoč in osnovne storitve Palestincem, vključno s pomočjo, ki jo zagotavljajo ZN, zlasti Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), poroča STA.

Predstavnica Norveške, ki je besedilo predstavila v imenu medregionalne skupine držav, je dejala, da nedavni dogodki žal poudarjajo nujnost in pomembnost pojasnil mnenja ICJ. Omenila je nedavni nepooblaščen vstop izraelskih oblasti v kompleks ZN, ki ga v zasedenem vzhodnem Jeruzalemu upravlja UNRWA.

Predstavnik Izraela je resolucijo opisal kot enostransko in zelo pomanjkljivo, ki zahteva od Izraela, da zaupa UNRWA, v kateri delujejo pripadniki islmističnega gibanja Hamas. "Mi smo z UNRWA končali," je dejal in dodal, da je veliko humanitarnih organizacij, ki lahko pomagajo Palestincem.

Predstavnik ZDA je prav tako dejal, da je UNRWA podružnica Hamasa, resolucijo pa označil za poseg v izraelsko suverenost. "UNRWA ne bo igrala nobene vloge več v Gazi," je dejal in dodal, da svetovalno mnenje ICJ, ki je neutemeljeno, ni zavezujoče. Omenil je tudi "zgodovinsko vodstvo" predsednika ZDA Donalda Trumpa za mir v Gazi.

Predstavnik Kube je dejal, da so ZDA sokrivec za izraelski genocid v Gazi, zaničevanje mednarodnega prava s strani izraelske vlade pa je več kot očitno. Izraelsko prekinitev sodelovanja z UNRWA je kritiziral tudi predstavnik Sirije in številni drugi govorci, kot so predstavniki Kanade in evropskih držav.

Resolucija zahteva, da Izrael izpolni vse svoje pravne obveznosti v skladu z mednarodnim pravom, vključno s tistimi, ki jih določa ICJ. Te vključujejo njegove obveznosti kot okupacijske sile in članice ZN, vključno s splošno obveznostjo, da upravlja ozemlje v korist lokalnega prebivalstva in obveznostjo, da v dobri veri sodeluje z ZN.