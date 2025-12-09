Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči voditeljem EU in zveze Nato poročal o stanju pogovorov z ZDA o morebitnem mirovnem načrtu za končanje vojne z Rusijo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarki dneva:



7.00 Ruski droni bombardirali ukrajinsko mesto Sumi

6.00 Zelenski voditeljem EU in zveze Nato poročal o mirovnem načrtu in pogovorih v ZDA

7.00 Ruski droni bombardirali ukrajinsko mesto Sumi

Ruski droni so sinoči napadli severnoukrajinsko mesto Sumi, kar je bil drugi večji napad na mesto v 24 urah, ki je povzročil obsežne izpade elektrike.

"V pol ure so Rusi izvedli več kot 10 napadov z droni na mesto," je na Telegramu zapisal guverner Oleh Hryhorov. "V Sumiju ni elektrike. Del kritične infrastrukture deluje na rezervne vire energije," je poudaril Hryhorov.

6.00 Zelenski voditeljem EU in zveze Nato poročal o mirovnem načrtu in pogovorih v ZDA

"Naša stališča so usklajena v vseh vprašanjih. Delujemo usklajeno in konstruktivno," je Zelenski po pogovoru s predstavniki EU in zveze Nato v Bruslju pozno sinoči objavil na omrežju X.

Zelenski se je sestal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo.

Foto: Reuters

Pred tem je v Londonu opravil pogovore z voditelji držav E3 – Nemčije, Francije in Velike Britanije. Po londonskem srečanju je ponovil, da ozemeljske koncesije Rusiji, ki so osrednji element ameriškega načrta za končanje vojne, zanj še vedno niso sprejemljive.

Von der Leyen je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom na omrežju Bluesky napisala, da je cilj močna Ukrajina, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo.

"Varnost Ukrajine mora biti dolgoročno zagotovljena kot prva obrambna linija naše Unije," je na X objavil Costa, Rutte pa je govoril o dobrih pogovorih na poti k trajnemu miru, navaja dpa.