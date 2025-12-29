Potopljena ruska ladja prevažala dele reaktorja jedrske podmornice

Ruska tovorna ladja Ursa Major, ki je pred natanko letom dni potonila v Sredozemskem morju, je prevažala dele reaktorja jedrske podmornice, namenjene v Severno Korejo, razkriva preiskava španskih oblasti, ki jo je objavil španski medij La Verdad.

Tovor na ruski ladji, ki je decembra lani potonila ob španski Cartageni, po poročanju La Verdad ni bil takšen, kot je sprva navajala posadka.

Tovorna ladja Ursa Major, ki je bila del tako imenovane ruske "flote v senci" je plula po neobičajni poti iz Sankt Peterburga skozi Sredozemlje do Vladivostoka. 21. decembra 2024 je center za nadzor pomorskega prometa v Almerii v Španiji opazil nenavadne manevre ladje. Naslednji dan je ladja nenadoma upočasnila in brez očitnega razloga zavila levo, 23. decembra pa je z ladje prispel klic v sili in španske oblasti so aktivirale reševalne enote. Ob prihodu so ugotovili, da se ladja močno nagiba, prav tako sta manjkala dva člana posadke. 14 članov posadke so evakuirali, plovilo pa je kmalu zatem potonilo.

Sumljiv tovor

Okoliščine nenadnega potopa ladje so bile sumljive. Kapitan ladje Igor Vladimirovič Anisimov je preiskovalcem sprva povedal, da je ladja prevažala več kot sto praznih zabojnikov, dva žerjava in dve komponenti za ledolomilca. Dvome o njegovih besedah so vzbudile fotografije iz zraka, iz katerih je bilo razvidno, da sta na zadnjem delu ladje dva kontejnerja, ki jih Anisimov ni navedel kot tovor na ladji. Kasneje je na zaslišanju priznal, da sta bila na ladji dve pokrivni konstrukciji.

Dokumenti, ki jih razkriva španski La Verdad, kažejo, da so španski preiskovalci tovor identificirali kot ohišji za reaktorje jedrskih podmornic, natančneje za par reaktorjev VM-4SG iz sovjetske dobe. Gre za zadnjo različico serije VM pomorskih reaktorjev, ki so poganjali rusko floto jedrskih balističnih raketnih podmornic med hladno vojno. Različica VM-4SG je bila nameščena na podmornici razreda Delta IV in je še vedno v aktivni uporabi v ruski mornarici.

Preiskovalci so na eni strani trupa ladje našli luknjo v velikosti 50 krat 50 centimetrov. Glede na njihove ugotovitve je bil trup ladje predrt od zunaj, najverjetneje s torpedom. Preiskovalci menijo, da takšna poškodba ne ustreza klasičnemu torpedu, temveč gre za superkavitacijski torpedo, kakršnega imajo Rusija, Kitajska in nekatere države Nata.

Po navedbah španskih oblasti je bil končni cilj tovora severnokorejsko pristaniško mesto Rason, ki je z železnico povezano z rusko mejo in Vladivostokom. Zaradi slabe zmogljivosti pristanišča je ladja prevažala tudi težka žerjava, potrebna za razkladanje reaktorja.

Ključna ladja za rusko logistiko

Ursa Major je bila ena ključnih ladij ruskega podjetja Oboronlogistics, neposredno povezanega z ruskim obrambnim ministrstvom in edinega uradnega prevoznika blaga na Krim, v Kaliningrad, na Arktiko in Kurilske otoke. Ladja je bila zgrajena v Nemčiji leta 2009, na svojo zadnjo plovbo iz Sankt Peterburga v Vladivostok pa je odplula 11. decembra 2024, s predvidenim prihodom 22. januarja, piše La Verdad, pri čemer se sklicuje na ugotovitve španskih preiskovalcev.