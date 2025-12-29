Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
18.53

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop rak horoskop dvojčka horoskop devica horoskop horoskop

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 18.53

37 minut

Najhujši sopotniki: ti znaki horoskopa lahko vsakomur uničijo dopust

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
turist | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pravijo, da šele na potovanju spoznaš resnično naravo ljudi, po mnenju astrologov pa določeni znaki horoskopa s svojimi osebnostnimi lastnostmi lahko tudi najlepši oddih spremenijo v težak preizkus potrpežljivosti. Res je, da ima lahko vsakdo slab dan, toda ti trije znaki so znani po tem, da so še posebej zahtevni sopotniki.

Devica

Device so mojstri organizacije, na potovanju pa lahko ta njihova vrlina postane zelo naporna. Njihov načrt poti je načrtovan do minute natančno in ne pušča niti malo prostora za spontanost. Vsako odstopanje od urnika jim povzroča stres, njihov kritični pogled pa opazi vsako packo na posteljnini ali prepočasno strežbo v restavraciji. To sicer počnejo z najboljšimi nameni, da bi bilo vse popolno, a njihova stalna potreba po nadzoru in pogosto pritoževanje izčrpata tudi najbolj potrpežljive ljudi.

Dvojčka

Dopust z dvojčki je nepredvidljiva pustolovščina, a ne vedno na dober način. So brezmejno radovedni, isto pa velja tudi za njihovo neodločnost in nemir. V enem trenutku si želijo raziskovati zgodovinske znamenitosti, v drugem ležati na plaži, pet minut pozneje pa jih že vse dolgočasi. Njihova površnost privede tudi do povsem praktičnih težav – pozabljajo vozovnice, izgubljajo dokumente in ves čas zamujajo. Njihova energija je sicer nalezljiva, a se na potovanju z njimi pripravite na kaos.

Rak

Raki so v svojem bistvu zapečkarji in so na potovanju zunaj svoje cone udobja. Hrepenijo po varnosti in znanem okolju, zato nepoznani kraji v njih povzročajo tesnobo. Pogosto se na dopustu posvečajo predvsem pritožbam, da pogrešajo domačo posteljo, namesto da bi uživali v doživetjih. Ker so zelo občutljivi, jim vsaka malenkost, kot je slabo vreme ali neprijazni natakar, pokvari dan. Njihovim sopotnikom se zdi, da morajo z njimi ravnati v rokavicah, zato se oddih hitro spremeni v napor.

Preverite svoj današnji horoskop.

dekle, ženska, oči
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, nikoli ne pozabijo izdaje
prijateljici
Trendi Med temi znaki horoskopa se splete najbolj trdno prijateljstvo
zamuda, zamujanje
Trendi Največkrat zamujajo ljudje, rojeni v teh znakih
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop rak horoskop dvojčka horoskop devica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.