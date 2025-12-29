Najhujši sopotniki: ti znaki horoskopa lahko vsakomur uničijo dopust

Pravijo, da šele na potovanju spoznaš resnično naravo ljudi, po mnenju astrologov pa določeni znaki horoskopa s svojimi osebnostnimi lastnostmi lahko tudi najlepši oddih spremenijo v težak preizkus potrpežljivosti. Res je, da ima lahko vsakdo slab dan, toda ti trije znaki so znani po tem, da so še posebej zahtevni sopotniki.

Devica

Device so mojstri organizacije, na potovanju pa lahko ta njihova vrlina postane zelo naporna. Njihov načrt poti je načrtovan do minute natančno in ne pušča niti malo prostora za spontanost. Vsako odstopanje od urnika jim povzroča stres, njihov kritični pogled pa opazi vsako packo na posteljnini ali prepočasno strežbo v restavraciji. To sicer počnejo z najboljšimi nameni, da bi bilo vse popolno, a njihova stalna potreba po nadzoru in pogosto pritoževanje izčrpata tudi najbolj potrpežljive ljudi.

Dvojčka

Dopust z dvojčki je nepredvidljiva pustolovščina, a ne vedno na dober način. So brezmejno radovedni, isto pa velja tudi za njihovo neodločnost in nemir. V enem trenutku si želijo raziskovati zgodovinske znamenitosti, v drugem ležati na plaži, pet minut pozneje pa jih že vse dolgočasi. Njihova površnost privede tudi do povsem praktičnih težav – pozabljajo vozovnice, izgubljajo dokumente in ves čas zamujajo. Njihova energija je sicer nalezljiva, a se na potovanju z njimi pripravite na kaos.

Rak

Raki so v svojem bistvu zapečkarji in so na potovanju zunaj svoje cone udobja. Hrepenijo po varnosti in znanem okolju, zato nepoznani kraji v njih povzročajo tesnobo. Pogosto se na dopustu posvečajo predvsem pritožbam, da pogrešajo domačo posteljo, namesto da bi uživali v doživetjih. Ker so zelo občutljivi, jim vsaka malenkost, kot je slabo vreme ali neprijazni natakar, pokvari dan. Njihovim sopotnikom se zdi, da morajo z njimi ravnati v rokavicah, zato se oddih hitro spremeni v napor.