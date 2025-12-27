Oven

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bosta predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se.

Bik

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste kaj izrekli.

Dvojčka

Danes bi se lahko zgodile nenavadne stvari, ki vas bodo zelo presenetile. Nevsakdanje osebe in nenavadne okoliščine bi v vaše čustveno življenje lahko vnesle precej dinamike in vzburjenja. Samski boste morda sprejeli avanturo z nekom. Zabavajte se, a imejte v mislih to, da gre res samo za zabavo.

Rak

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali na sprehodu.

Lev

Pred vami je odločujoče obdobje, polno pestrosti, kar bo vidno že danes. Če ste razdvojeni ali ste pred kratkim končali razmerje, obstaja možnost, da ga boste ponovno obnovili. Razmislite o tem, česa si želite in kaj čutite. Samski ste morda razdvojeni med dvema osebama. Spoznajte obe in izberite modro.

Devica

Že na prvi pogled boste zelo prijetni ljudem v vaši okolici. Z vsemi se boste veselo in sproščeno sporazumevali in boste še bolj priljubljeni kot običajno. Tudi dobrodošli boste povsod, kamorkoli boste prišli. Odlično se boste počutili v svojem telesu. Poskrbeli boste za svoje potrebe in želje.

Tehtnica

Nagnjeni boste k temu, da boste sledili toku ljudi in situacij, privabljali boste, kar boste potrebovali in dopustili svetu, da bo prišel do vas. Ljubezen, čustveno zadovoljstvo in harmonija bodo prevladovali v vašem osebnem razmerju. Čas bo idealen za počivanje in za uživanje v partnerjevi družbi.

Škorpijon

Imeli boste veliko energije, dovolj za izboljšavo vašega položaja in življenjskih okoliščin. Napredujte počasi in previdno. Ljudje okoli vas bodo vaše poskuse vzeli kot nekaj samoumevnega, zato boste nezadovoljni. Zelo boste motivirani za spremembe, samo pazite, da ne boste zapadli v vlogo mučenika.

Strelec

Pred vami je umirjen dan, vaše misli in čustva bodo usmerjena k družini. To bo dan, ko se boste lahko s svojimi najbližjimi pogovorili o vsem tistem, kar ste do zdaj prelagali na nek nedoločen čas. Vaša eksplozivna narava danes ne bo prišla do izraza, kar bo dobro. To bi vam lahko pokvarilo dan.

Kozorog

Danes boste sposobni predvideti stvari veliko vnaprej. Vaša intuicija bo na tako visoki ravni, da se bodo ljudje k vam zatekali po nasvete in odgovore. Izkoristite to za reševanje težav, ki so se vam nabrale, delujte v smeri zastavljenih ciljev. Zvečer boste utrujeni, zato si privoščite zgodnejši odhod v posteljo.

Vodnar

Nič vas ne bo odvrnilo od zastavljenega cilja. Uspešno se boste spopadali tudi s praktičnimi zadevami. Ne boste se preveč ukvarjali s podrobnostmi, bolj vas bo zanimala širša slika. Za to bo predvsem zaslužna vaša energija, ki jo boste uporabili zelo ustvarjalno. Pričakujte izboljšanje splošnega počutja.

Ribi

Poiščite pomoč ljudi, ki jim zaupate in za katere veste, da se lahko na njihove nasvete zanesete. Če boste svojo energijo usmerili v prave cilje, boste zelo veliko dosegli. Povežite se s pravimi ljudmi in ne poskušajte vsega storiti sami. V skupini enako mislečih ljudi boste veliko bolje delovali. Ne bodite sebični in delite svoje znanje.