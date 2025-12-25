Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
25. 12. 2025,
19.11

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Četrtek, 25. 12. 2025, 19.11

1 ura, 16 minut

Ti znaki horoskopa si želijo, da bi zima trajala večno

zima, sneg | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko mnogi komaj čakajo na prihod pomladi, pa obstajajo tudi ljudje, ki obožujejo zimo. V hladnem vremenu, snegu in tišini zimskih juter najbolj uživajo pripadniki štirih nebesnih znamenj.

Kozorog

Kozorogi obožujejo zimo, ker so v hladnem vremenu bolj osredotočeni, organizirani in učinkoviti pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti. Zimski meseci jim prinašajo občutek nadzora, strukture in discipline brez zunanjih motenj, ki jih prinese toplejši del leta. Medtem ko drugi tarnajo nad temperaturami pod ničlo, pa kozorogi v njih najdejo motivacijo in mir.

Vodnar

Vodnarji uživajo v zimskem razpoloženju, ker jim ta prinese prostor za razmislek, umik in izvirne ideje. Mraz jih ne ovira, ampak jim da svobodo, da so lahko samosvoji, brez pritiska družbe in pričakovanj drugih ljudi. Zimski dnevi zanje pomenijo dolge sprehode, introspekcijo in občutek, da jim ni treba sodelovati pri neprestani dinamiki sveta.

Škorpijon

Škorpijoni zimo obožujejo zaradi temačnosti in tišine. Kratki dnevi in dolge noči se popolnoma prilegajo njihovi potrebi po intenzivnih čustvih in zasebnosti. Pozimi so bolj intenzivno povezani sami s seboj, ker jih v to usmerja narava – vse je počasnejše, zamaknjeno in resno. Medtem ko poletje prinaša odprtost, jim zima omogoči, da zadihajo s polnimi pljuči.

Ribi

Ribam se zdi zima najbolj poetični del leta. Sneg, sivi dnevi in tišina narave hranijo njihovo domišljijo in notranji svet. Mraz jih ne obremenjuje, ampak umirja ter spodbuja sanjarjenje, ustvarjalnost in čustveno povezanost. Zimski meseci so zanje idealni za beg pred resničnostjo, umik v varnost doma in ustvarjanje lastnih ritualov, ki jim prinesejo mir.

Preverite svoj današnji horoskop.

