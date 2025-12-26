Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 12. 2025,
10.41

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Nesreča s smrtnim izidom: 34-letnik stekel na avtocesto, vanj je trčila 76-letna voznica

Avtor:
R. K.

Nesreča, prometna nesreča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na območju Policijske uprave Novo mesto se je v četrtek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 34-letni državljan Republike Srbije, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Nesreča se je zgodila na avtocesti Obrežje - Ljubljana pri uvozu na Drnovem. Štiriintridesetletnik je iz neznanega razloga stekel na avtocesto v trenutku, ko je iz smeri obrežja proti Ljubljani pravilno pripeljala 76-letna voznica osebnega avtomobila.

Voznica je kljub zaviranju in umikanju trčila v pešca, ki je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. 

