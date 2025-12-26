Otroka metala petarde, eden jo je vrgel med skupino mladostnikov

Jeseniški policisti so včeraj dvakrat posredovali zaradi metanja petard. V prvem primeru je petarde metal 13-letni, v drugem pa 12-letni otrok, ki je petardo vrgel med skupino mladostnikov. Policisti so obvestili otrokove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi center za socialno delo, so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Jeseniški policisti so bili včeraj malo pred 19. uro obveščeni o metanju petard mlajših oseb na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah. Z zbiranjem obvestil in patruljiranjem so izsledili in ugotovili identiteto 13-letnega otroka, ki je metal petarde. O dogodku so obvestili njegove starše, prav tako bodo o dejanju otroka obvestili pristojni center za socialno delo.

Pol ure kasneje so bili ponovno obveščeni o metanju petard mlajših oseb na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah. Tokrat je šlo za 12-letnega otroka, ki je petardo vrgel tudi med skupino mladostnikov. Kot so zapisali na PU Kranj, k sreči nihče ni bil telesno poškodovan, je pa enemu izmed njih odvržena petarda poškodovala bundo. Tako kot pri prvem primeru so policisti obvestili otrokove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Policisti so v obdobju od 1. decembra 2024 do 10. januarja letos na območju celotne Slovenije obravnavali 11 telesnih poškodb, ki so nastale kot posledica uporabe pirotehnike. Med njimi so bile tudi hujše.

Policija: Je res vredno?



Starši, bodite pozorni na ravnanja svojih otrok in se pogovorite z njimi. Nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude in trajne poškodbe, kot so izguba sluha, vida ali okončin. Z nepravilnim ravnanjem niso ogroženi le uporabniki, temveč tudi povsem nedolžni ljudje, ki s pirotehniko nimajo nič skupnega.

Od 400 do 1200 evrov globe

Po zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest.

Ni pa dovoljeno pirotehnike kategorije F1 uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Prav tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov.

Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.