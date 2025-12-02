Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
2. 12. 2025,
16.34

1 ura, 5 minut

PU Kranj pogrešana

Torek, 2. 12. 2025, 16.34

1 ura, 5 minut

Pogrešana je 89-letna Štefanija

K. M.

Pogrešana oseba | Štefanija Močnik je bila nazadnje videna danes, 2. decembra 2025, okoli 14. ure na območju Planine v Kranju. | Foto PU Kranj

Štefanija Močnik je bila nazadnje videna danes, 2. decembra 2025, okoli 14. ure na območju Planine v Kranju.

Foto: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 15. ure obveščeni o pogrešani osebi, 89-letni Štefaniji Močnik iz Milj iz občine Šenčur.

Štefanija Močnik je bila nazadnje videna danes, 2. decembra 2025, okoli 14. ure na območju Planine v Kranju.

Visoka je okoli 150 centimetrov, kratkih sivih las. Oblečena je bila v sivo majico in modre hlače, okoli pasu je imela siv flis z rožnato obrobo. Obuta je bila v modre natikače. S seboj je imela modri pohodni palici. Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policisti javnost prosijo za informacije. "Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so navedli policisti. 

Novice Pogrešano Štefanijo Sklepić so našli mrtvo
Novice V Ljubljani pogrešajo 18-letnega Klemna Jakliča. Ste ga videli?
Novice V Mariboru pogrešana še najstnica Vanesa, a ne gre za enako zgodbo kot pri Domnu Simoniču
PU Kranj pogrešana
