Pogrešana je 89-letna Štefanija

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 15. ure obveščeni o pogrešani osebi, 89-letni Štefaniji Močnik iz Milj iz občine Šenčur.

Štefanija Močnik je bila nazadnje videna danes, 2. decembra 2025, okoli 14. ure na območju Planine v Kranju.

Visoka je okoli 150 centimetrov, kratkih sivih las. Oblečena je bila v sivo majico in modre hlače, okoli pasu je imela siv flis z rožnato obrobo. Obuta je bila v modre natikače. S seboj je imela modri pohodni palici. Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policisti javnost prosijo za informacije. "Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so navedli policisti.