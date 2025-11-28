Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
28. 11. 2025,
15.28

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pogrešana policija

Petek, 28. 11. 2025, 15.28

2 minuti

Znane nove podrobnosti v preiskavi pogrešane avstrijske vplivnice

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Stefanie P. izginula vplivnica | Medtem ko avstrijski policisti vodijo preiskavo v smeri storitve kaznivega dejanja, policisti v Sloveniji aktivno iščejo pogrešano Avstrijko. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Medtem ko avstrijski policisti vodijo preiskavo v smeri storitve kaznivega dejanja, policisti v Sloveniji aktivno iščejo pogrešano Avstrijko.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Slovenski in avstrijski kriminalisti še naprej iščejo pogrešano 32-letno vizažistko in vplivnico iz Gradca Stefanie P. Med glavnimi osumljenci za njeno izginotje je njen nekdanji fant, 31-letni Slovenec Peter M. Moškemu so mariborski policisti odvzeli prostost, danes pa je bil predan avstrijskim varnostnim organom. Ti vodijo preiskavo v smeri storitve kaznivega dejanja, medtem ko slovenska policija aktivno išče pogrešano osebo. Danes izvajajo aktivnosti predvsem na območju Policijske postaje Rače, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.

32-letno Stefanie P. so nazadnje opazili v nedeljo zgodaj zjutraj, okoli 7. ure, ko se je skupaj s prijateljico vračala z zabave, popoldne pa je na dogovorjeno snemanje ni bilo. Tudi na telefon ni bila več dosegljiva. Njeno izginotje so istega dne prijavili policiji na avstrijskem Štajerskem.

Med glavnimi osumljenci za izginotje Stefanie P. je njen nekdanji fant, 31-letni Slovenec Peter M. Policisti PU Maribor so moškemu odvzeli prostost in ga v torek na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Danes je bil 31-letnnik predan avstrijskim varnostnih organom, je potrdil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič. 

Pojasnil je, da mariborski policisti aktivno nadaljujejo z iskanjem pogrešane 32-letnice. V preiskavi sodelujejo različne enote policije, vključeni so tudi vodniki službenih psov in brezpilotni letalniki. Po besedah Vidoviča policisti zbirajo obvestila, da bi zožili območje iskanja. Na terenu opravljajo razgovore, danes izvajajo aktivnosti predvsem na območju Policijske postaje Rače. Za pomoč pri iskanju pogrešane prosijo tudi občane. 

"Za pomoč prosimo občane, ki so 23. ali 24. novembra na območju Dravskega polja opazili gibanje vozila Volkswagen z registrskimi tablicami območja Graz, naj o tem obvestijo policijo," je dejal Vidovič

vplivnica Stefanie P.
Novice Stefanie še niso našli. Sodišče je odločilo, da se 31-letnega Slovenca preda Avstriji.
pogrešana policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.