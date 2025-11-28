Znane nove podrobnosti v preiskavi pogrešane avstrijske vplivnice

Slovenski in avstrijski kriminalisti še naprej iščejo pogrešano 32-letno vizažistko in vplivnico iz Gradca Stefanie P. Med glavnimi osumljenci za njeno izginotje je njen nekdanji fant, 31-letni Slovenec Peter M. Moškemu so mariborski policisti odvzeli prostost, danes pa je bil predan avstrijskim varnostnim organom. Ti vodijo preiskavo v smeri storitve kaznivega dejanja, medtem ko slovenska policija aktivno išče pogrešano osebo. Danes izvajajo aktivnosti predvsem na območju Policijske postaje Rače, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.

32-letno Stefanie P. so nazadnje opazili v nedeljo zgodaj zjutraj, okoli 7. ure, ko se je skupaj s prijateljico vračala z zabave, popoldne pa je na dogovorjeno snemanje ni bilo. Tudi na telefon ni bila več dosegljiva. Njeno izginotje so istega dne prijavili policiji na avstrijskem Štajerskem.

Med glavnimi osumljenci za izginotje Stefanie P. je njen nekdanji fant, 31-letni Slovenec Peter M. Policisti PU Maribor so moškemu odvzeli prostost in ga v torek na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Danes je bil 31-letnnik predan avstrijskim varnostnih organom, je potrdil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.

Pojasnil je, da mariborski policisti aktivno nadaljujejo z iskanjem pogrešane 32-letnice. V preiskavi sodelujejo različne enote policije, vključeni so tudi vodniki službenih psov in brezpilotni letalniki. Po besedah Vidoviča policisti zbirajo obvestila, da bi zožili območje iskanja. Na terenu opravljajo razgovore, danes izvajajo aktivnosti predvsem na območju Policijske postaje Rače. Za pomoč pri iskanju pogrešane prosijo tudi občane.

"Za pomoč prosimo občane, ki so 23. ali 24. novembra na območju Dravskega polja opazili gibanje vozila Volkswagen z registrskimi tablicami območja Graz, naj o tem obvestijo policijo," je dejal Vidovič