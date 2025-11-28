Petek, 28. 11. 2025, 9.07
23 minut
V delovni nesreči življenje izgubil 18-letnik
Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je v četrtek okoli 15. ure v podjetju na območju Kamnika zgodila delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 18-letni moški. Umrl je med čiščenjem delovne opreme, vzrok smrti pa še ni znan.
O dogodku so obvestili delovnega inšpektorja, ki je prišel na kraj nesreče. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.
O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.