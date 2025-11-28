Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V delovni nesreči življenje izgubil 18-letnik

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je v četrtek okoli 15. ure v podjetju na območju Kamnika zgodila delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 18-letni moški. Umrl je med čiščenjem delovne opreme, vzrok smrti pa še ni znan.

O dogodku so obvestili delovnega inšpektorja, ki je prišel na kraj nesreče. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. 

O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

