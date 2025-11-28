Za uvod obračun na Kodeljevem

Trinajsti krog Lige NLB se bo začel danes na Kodeljevem, kjer bo Slovan gostil Škofljico. Dogajanje se bo nato nadaljevalo v soboto v Novem mestu, kjer bo Krka gostila Riko Ribnico. Sledila bosta dva dvoboja: v Slovenj Gradcu bodo domačini gostil RK Jeruzalem Ormož, v Škofji Loki pa bo RD Škofja Loka doma pričakala Celje Pivovarna Laško. Zvečer se bosta pomerila še RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in RK Gorenje Velenje.