Avtor:
Š. L.

Petek,
28. 11. 2025,
9.37

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Liga NLB

DP v rokometu, liga NLB, 13. krog

Za uvod obračun na Kodeljevem

Š. L.

Slovan se bo pomeril s Škofljico. | Foto Aleš Fevžer

Slovan se bo pomeril s Škofljico.

Foto: Aleš Fevžer

Trinajsti krog Lige NLB se bo začel danes na Kodeljevem, kjer bo Slovan gostil Škofljico. Dogajanje se bo nato nadaljevalo v soboto v Novem mestu, kjer bo Krka gostila Riko Ribnico. Sledila bosta dva dvoboja: v Slovenj Gradcu bodo domačini gostil RK Jeruzalem Ormož, v Škofji Loki pa bo RD Škofja Loka doma pričakala Celje Pivovarna Laško. Zvečer se bosta pomerila še RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in RK Gorenje Velenje.

Krog se bo zaključil v nedeljo z dvobojem med RK Trimo Trebnje in RK Frankstahl Radovljica.

Liga NLB, 13. krog

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

