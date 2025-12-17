Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
20.14

Osveženo pred

4 minute

DP v rokometu, liga NLB, 16. krog

Sreda, 17. 12. 2025, 20.14

4 minute

DP v rokometu, liga NLB, 16. krog

Strelski šov Anžiča za prvi poraz Trebanjcev, prvi poraz tudi za Slovan

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Velenjčani so Slovanu zadali prvi poraz sezone v domačem prvenstvu. | Foto Aleš Fevžer

Velenjčani so Slovanu zadali prvi poraz sezone v domačem prvenstvu.

Foto: Aleš Fevžer

Na sporedu je predzadnji krog Lige NLB v letu 2025. Rokometaši Gorenja iz Velenja so na domačem terenu s 30:27 zadali prvi poraz aktualnemu prvaku Slovanu. Celjani so s kar 17 goli Aljuša Anžiča na osrednji tekma kroga z 31:28 premagali Trimo iz Trebnjega, ki je prav tako klonil prvič v sezoni. Člani Krke in Škofje Loke so se razšli z remijem (26:26).

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili v vodstvu od prve do zadnje minute. Uvodoma so povedli s 3:0 in tudi v nadaljevanju imeli absoluten nadzor nad gosti, v 18. minuti pa je Aljoša Jankovski svoje soigralce popeljal do vodstva s 14:8. Do odhoda na veliki odmor je njihova prednost vseskozi znašala med štirimi in petimi goli, predvsem po zaslugi bratske naveze Jankovski ter izjemno razpoloženega vratarja Matevža Skoka. Nekdanji reprezentančni vratar je v prvem polčasu zbral kar 14 obramb, medtem ko sta Andrej in Aljoša Jankovski dosegla 11 od skupno 19 velenjskih golov.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so si v začetku drugega polčasa znova pridelali visok zaostanek šestih golov (16:22), ki so ga po delnem izidu 3:0 prepolovili (19:22). V nadaljevanju so se pošteno mučili, nikakor niso našli recepta za srčne in bojevite Velenjčane, ki so bili vselej korak pred papirnatimi favoriti iz Ljubljane. V 52. minuti so gostitelji povedli z 28:23, lep kapital v golih pa zanesljivo ubranili do zadnjega zvoka sirene.

Pri Velenjčanih sta bila najučinkovitejša Andrej Jankovski z enajstimi in Aljoša Jankovski s petimi goli, Skok pa je na koncu zbral kar 22 obramb. Pri Ljubljančanih je Gal Marguč dosegel sedem, Staš Slatinek Jovičič pa pet zadetkov.

 Anžič kar 17-krat zatresel mrežo Trebanjcev

Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so že pred dnevi v dvorani na Kodeljevem pošteno namučili Slovanovce, ki so do dveh točk prišli šele v končnici dvoboja. Celjani so dobro predstavo prikazali ponovili tudi proti doslej vodilnim Trebanjcem, temelje za zmago pa so postavili že v začetku dvoboja. Rokometaši iz knežjega mesta so si že v 15. minuti priigrali prednost petih golov (8:3). Do odhoda na veliki odmor se je nadaljeval neizprosen boj za vsak košček igrišča, prednost gostiteljev pa je vseskozi znašala med tremi in petimi zadetki.

V drugem polčasu so Trebanjci zaigrali veliko bolje in se postopoma približevali Celjanom. V 51. minuti so po golu Janeza Gučka izenačili na 27:27, minuto kasneje pa po zadetku Marka Majstorovića povedli z 28:27.

Aljuš Anžič je ob zmagi Celja dosegel kar 17 golov. | Foto: Jure Banfi Aljuš Anžič je ob zmagi Celja dosegel kar 17 golov. Foto: Jure Banfi

A igralci iz knežjega mesta so se v sami končnici le zbrali. Tri minute pred koncem je Andraž Makuc svoje soigralce znova popeljal v vodstvo z 29:28, v 59. minuti pa je Anžič povišal na 30:28. Zlatorog je bil na nogah do zadnjega zvoka sirene in končne zmage z 31:28. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Marko Kotar s šestimi in Janez Guček s petimi goli.

Absolutni junak dvoboja je bil veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 golov, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 16 obrambami.

Novomeščani in Škofjeločani so se razšli brez zmagovalca. | Foto: Gašper Simonič Novomeščani in Škofjeločani so se razšli brez zmagovalca. Foto: Gašper Simonič Škofjeločani po preobratu do točke v Novem mestu

Po polovici tekme in v začetku drugega polčasa v ŠD Marof je kazalo, da bodo dve točki osvojili izbranci domačega trenerja Mirka Skoka, a svoje načrte so imeli tudi gorenjski rokometaši. Po zaostanku 12:18 so zaigrali naravnost sijajno in sredi drugega polčasa povsem zadihali za ovratnik gostiteljem (21:22), v sami končnici pa jih tudi prehiteli in povedli s 24:23.

V razburljivi končnici je Tilen Kukman v 59. minuti gostitelje znova povedel v vodstvo s 26:25, izenačujoči zadetek pa je v isti minuti dosegel Žiga Stopar in postavil končni izid na izenačenem dvoboju.

Liga NLB, 16. krog

Sreda, 17. december:

Lestvica:

