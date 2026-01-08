Fiat grande panda - veliko svežine in simpatij, toda ali počakati na še cenejšo?

Lahko skoraj štiri metre dolga grande panda postane pop ikona in spet avtomobil, ki bi poživil staro slavo Fiata? Simpatičen malček prav gotovo spada med celovito najbolj prepričljive, enostavne in uporabne avtomobile zadnjega leta. Toda z vsem tem pride tudi realna cena vsaj okrog 20 tisoč evrov.

Fiat je po dolgem času izdelal avtomobil, s katerim bi lahko oživil svojo nekoč cvetočo znamko. Skoraj štiri metre dolga grande panda je zelo simpatičen in vsestransko zanimiv avtomobil, ki kljub dokaj zmerni dolžini prinaša dovolj prostora in udobno vsakodnevno vožnjo. Na testu najprej kot blagi hibrid, poleg električne različice pa letos prihaja tudi cenejša neelektrificirana različica z ročnim menjalnikom.

Palec gor: simpatična oblika, preprosta uporaba, prostornost, vozne lastnosti, izbira pogonov

simpatična oblika, preprosta uporaba, prostornost, vozne lastnosti, izbira pogonov Palec dol: nekaj varčevalnih ukrepov v notranjosti, povprečen vmesnik

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Fiat ima kot avtomobilska tovarna v svoji dolgoletni in pestri zgodovini prav z majhnimi avtomobili do zdaj največ uspeha in najbolj prepričljive zgodbe. Mali fiati so bili pojem ljudske motorizacije, kjer so izstopali kot tehnično relativno preprosti in cenovno dostopni avtomobili.

To nostalgijo po dolgem času spet uspešno prebuja nova grande panda, ki je tako kot original kljub pridevniku grande še vedno tik pod mejo štirih metrov. Avtomobil je vse tisto, kar od priljubljenih fiatov pričakujemo: oblikovno zanimiv, ne prevelik in obenem tudi s ceno, ki v danem času in prostoru ne sili iz povprečja.

Foto: Gregor Pavšič

Grande panda je s svojo zanimivo obliko, kjer hitro prepoznamo linije prve generacije osnovne pande, na poti prave pop ikone. Mimoidoči so jo z zanimanjem opazovali in se tudi čudili, kako velika je zdaj ta novodobna "pandica". In da – avtomobil je dejansko tisto, kar bi voznik vsak dan najbolj potreboval.

To ni križanec, čeprav je od ceste oddaljen kar za 18 centimetrov (18,3 cm), a je uporabniško prijazen, preprost in tudi udoben avtomobil. Čeprav se tu in tam pojavi kaka hiba, se grande panda s svojo simpatičnostjo hitro odkupi. Čeprav gre tehnično za še enega izmed sorodnih Stellantisovih avtomobilov, se od bratov oblikovno in po vtisih nadpovprečno razlikuje.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Fiat je klasično pandino dolžino 3,65 metra v izvedbi grande povečal na 3,99 metra (3.999 mm). Avtomobil je visok 1,58 metra, širok 1,7 metra, medosna razdalja pa znaša 2,54 metra.

Vse to pomeni sicer kompaktno zasnovo, ki pa tudi zaradi dokaj kratkih previsov povsem prepriča s prostornostjo v notranjosti. To je torej pravi fiat, čeprav podobno dolgi avtomobili z namenskih električnih zasnov predvsem zadaj omogočajo še precej več prostora za noge potnikov.

Tudi v grande pandi lahko zadaj dokaj udobno sedijo odrasle osebe, težav pa seveda ne bodo imeli otroci. Povsem zadovoljiv je tudi kot odpiranja zadnjih stranskih vrat, kar pomeni preprosto dostopnost do zadnje klopi.

Foto: Gregor Pavšič

Počutje za volanom je zelo prijetno. Vozili smo sicer polno opremljen avtomobil, ki ima več zanimivih dodatkov na armaturni plošči. Volan je prijeten na otip, tudi nad ergonomijo ni večjih pripomb. Avtomobil ima vsa pomembnejša fizična stikala, pod sredinsko konzolo je lahko tudi prostor za brezžično polnjenje telefona. Zaslon je med manjšimi, kar ni nujno slabo. Vmesnik ne ponuja zares veliko kompleksnih informacij, zato pa grande panda ponuja možnost brezžične povezave z vmesnikoma CarPlay oz. Android Auto.

Motor je dobro odziven in tudi na ovinkih je grande panda celo malo igriva, vsekakor pa vozniško več kot dovolj prepričljiva za povprečni krog kupcev. Občasno je motil le električni način pretikanja prestav.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Varčevanja z materiali in sistemi ne more čisto skriti, a preveč boleči ti ukrepi vendarle niso. Nekaj stvari smo vendarle opazili. Če smo pikolovski: sovoznikov senčnik nima ogledala, tudi priključki USB niso osvetljeni. Zato pa hvalimo dva gumba, s katerima hitro utišamo zvočna opozorila za prekoračitev hitrosti in približevanje črtam prometnih pasov (lane assist).

Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj je motorna ponudba pri grande pandi še precej omejena. Izbirati je mogoče med blago hibridnim 48-voltnim pogonom, ki smo ga imeli tudi v testnem avtomobilu, ter povsem električno različico. Zadnja je ob upoštevanju subvencije sicer cenejša od blagega hibrida, toda ker cenejši Stellantisovi električni avtomobili ne slovijo ravno kot tehnološki presežki, jo pred preizkusom kljub konkurenčni ceni in zanimivim rešitvam (na primer prvi v avtomobil integriran polnilni kabel za domačo uporabo) še težko priporočimo kot alternativo hibridu.

Ne le avtomobil, povsem simpatična je lahko tudi poraba goriva

Grande pandi blagi hibrid dobro pristaja. Motor ni preglasen, pri sistemski moči 110 "konjev" pa je za tako veliko vozilo tudi povsem dovolj zmogljiv. Masa avtomobila je za ta razred še vedno dovolj zmernih 1,3 tone. Do sto kilometrov na uro pospeši v desetih sekundah, najvišja hitrost znaša 160 kilometrov na uro.

Dodatek elektromotorja rahlo pomaga pri odzivnosti sicer 1,3-litrskega trivaljnega bencinskega motorja, toda v avtomobilu je predvsem zaradi zniževanja izpusta CO2. Vozniku bo bolj malo pomagal pri zmogljivostih, nekaj malega pripomore tudi k porabi goriva. Ta ni visoka – na testu je pogon na sto prevoženih kilometrov v povprečju porabil 6,1 litra goriva.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Solidno opremljena blago hibridna panda stane okrog 21 tisočakov

Hibridna grande panda ima začetno ceno pri privlačnih 18 tisoč evrih, toda že kar obvezni srednji paket opreme pomeni ceno praktično 20 tisoč evrov. To je meja, pod katero bo spodobno opremljen avtomobil težko dobiti. Različice z najvišjim paketom opreme, kar pomeni tudi vse vpadljive oblikovalske elemente, pomeni ceno že skoraj 22 tisoč evrov.

Le v tem paketu so na primer že serijsko vključeni aluminijasta platišča, vzvratna kamera, samodejna klimatska naprava, sprednji senzorji in podobno. Paket z večino omenjenih tehničnih pripomočkov na srednjem paketu opreme stane 650 evrov. Če temu prištejemo še dodatek za barvo (zastonj je le rdeča), bo cena dobro opremljene blago hibridne pande vsaj okrog 21 tisočakov.

Bi počakali bencinski motor in ročni menjalnik? V Italiji je dva tisočaka cenejši.

Toliko pač stane tak avtomobil, če ga želi voznik dobro opremiti in mu bo služil kot edini domači avtomobil. Kdor pa bi želel kar najcenejši avtomobil, bo letos pri grande pandi spet dočakal tudi možnost klasičnega, torej neelektrificiranega bencinskega motorja in ročnega šeststopenjskega menjalnika.

Cene za Slovenijo še niso znane, v Italiji pa tak avtomobil stane 17 tisoč evrov (redna cena), kar je dva tisoč manj od blago hibridne različice. Razlika v ceni je celo manjša od pričakovane, saj gre vendarle za veliko manj kompleksen pogon iz vidika motorja in menjalnika.

Za pogon skrbi motor s stotimi "konji", pogon pa je seveda na sprednji kolesi. Poraba goriva ne bo rekordno nizka, saj že poraba po WLTP sega le nekaj decilitrov pod mejo šestih litrov, izpust CO2 pa vse do 130 gramov na kilometer. Sodeč po meritvah WLTP bo nehibridna grande panda na sto kilometrov porabila vsaj slab liter bencina več kot hibridna.

Večina tekmecev bo prej ali slej električnih

Kolik takih grande pand bo na trgu, kot je Slovenija, sploh na voljo, še ni znano. Toda ne glede na ceno kombinacije bencinskega motorja in ročnega menjalnika, bo grande panda dobila predvsem veliko dobrih električnih tekmecev. Ob trenutno veljavnih subvencijah bodo nekateri električni malčki cenejši, saj je že električna različica grande pande – za manj zahtevne voznike z malo prevoženimi kilometri in polnjenjem doma – lahko smiselna alternativa.