Oven

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta in imejte razumski pogled na situacijo.

Bik

Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in svoje bližnje. Ne belite si glave s težavami, ki jih v resnici ni.

Dvojčka

Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali. Sebe postavite na prvo mesto.

Rak

Samski boste prišli do novih spoznanj, ki bodo povezana z vašo preteklostjo. Res je, da si želite ljubezni, toda prav tako se zavedate, da ta ni dosegljiva za vsako ceno. Namenite čas sami sebi. Vezani ste uspešno prišli iz konfliktnega obdobja, a vseeno bodite previdni. Stopite iz ozadja.

Lev

Danes se boste počutili bolje. Le vaša čustva vas bodo lahko danes vrgla iz tira, saj bodo danes zagotovo zelo intenzivna. Premislite, preden se boste spustili v prepir z bližnjimi. Na delovnem mestu boste ponovno zavladali v vsej svoji podobi, saj vam nikakršno opravilo ne bo povzročalo težav.

Devica

Danes boste začutili, da potrebujete samoto. Delovali boste zelo individualistično, toda pomislite tudi na ostale, še posebno bližnje, ki vas bodo pogrešali. Pri delu se držite preizkušenih tehnik. Soočali se boste s projektom, ki bo od vas terjal ogromno energije. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.

Tehtnica

Danes boste v sebi zaznali željo po razčiščevanju vseh pomembnih stvari. Na delovnem mestu boste zbrani, vaša glava bo polna novih idej, ki vam bodo danes zagotovo prišle prav. V središče boste postavili določeno vprašanje, a ker ne boste našli odgovora, ne boste imeli mirnega spanca.

Škorpijon

Malo več romance in zdrave doze intimnega pogovora je tisto, kar potrebujete. Z večerjo ob svečah in steklenico dobrega vina pripravite ozračje za nekaj resne romantike. Vsakodnevne probleme in težave spustita iz pogovora. Flirtanje in vizualno nagajanje bo stvari spravilo v pogon.

Strelec

Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Kozorog

Tih razmislek vam bo danes pomagal. Posvetite več pozornost vašemu notranjemu svetu in temelju, ki podpira vse vaše zunanje aktivnosti. Čas bo pravi, da porabite nekaj več časa zase, malce pozabite na vse druge. Ugotovite, kaj vse vas osrečuje in tako boste v vaših razmerjih bolj zadovoljni.

Vodnar

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste živi in zainteresirani za svet, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Ribi

Bolj kot delovnim obveznostim se boste posvetili nekim pričakovanjem ali sanjam. Vse to pa bo morda še najbolj povezano z vašim čustvenim svetom. Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Cenite in okušajte svoje življenje ter sledite svojim željam.