Ti znaki horoskopa sami sebi zapletajo življenje

Nekateri ljudje tudi v najbolj preprostih in jasnih situacijah najdejo način, da si življenje povsem zapletejo. Namesto da bi izbrali lažjo pot ali poslušali zdrav razum, jih vodijo trenutni impulzi, napačne presoje in občutek, da mora biti vse natančno tako, kot so si zamislili. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so znani po hitrih spremembah mnenja in še hitrejšem sprejemanju odločitev, kar jim pogosto povzroča preglavice. Ker si želijo vse poskusiti in nočejo ničesar zamuditi, se lotevajo več stvari hkrati, nato pa ugotovijo, da nimajo ne časa ne energije, da bi dokončali katerokoli od njih. Odločajo se glede na trenutno razpoloženje, nato pa se sprašujejo, kako so se znašli v takšni situaciji. Namesto da bi se ustavili in razmislili, se dvojčki pogosto zatečejo k improvizaciji, ki pa redko prinese želene rezultate.

Ribi

Ribe pogosto dovolijo, da čustva nadvladajo razum, zaradi česar so njihove odločitve praviloma vse prej kot racionalne. Vodita jih sočutje in želja ugoditi vsem, zato se pogosto odločijo za možnost, ki zanje ni najboljša. Zanemarijo jasne opozorilne znake in upajo, da se bo zapletena situacija razrešila sama od sebe, to pa se seveda le redko zgodi. Življenje si dodatno zapletejo tudi s tem, da se izogibajo sprejemanju odločitev, zaradi česar njihove težave sčasoma postanejo še večje.

Strelec

Strelci nadvse obožujejo svobodo in občutek, da jih prav nič ne ovira, prav to pa jih pogosto privede v situacijo, ko sprejmejo napačno odločitev. Ker ves čas iščejo vznemirjenje, velikokrat tvegajo bolj, kot bi bilo pametno, in nimajo nobenega načrta ali zasilnega izhoda. Preprosto prepričani so, da se bo vse nekako uredilo, tudi ko vse okoliščine kažejo nasprotno. Pogosto delujejo nepremišljeno in so pri tem pretirano optimistični, rezultat takšnega ravnanja pa so situacije, v katerih so sami sebi otežili življenje.