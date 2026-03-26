Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Zapleti v Franciji glede organizacije ZOI 2030

Nica proti velikim stroškom za ZOI 2030

ZOI 2030 Francija | Francija bo leta 2030 gostila zimske olimpijske igre. | Foto Guliverimage

Francija bo leta 2030 gostila zimske olimpijske igre.

Foto: Guliverimage

Le mesec dni po koncu letošnjih zimskih olimpijskih iger v Italiji se zapleta z organizacijo naslednjih v Franciji. Novi župan Nice Eric Ciotti zaradi visokih stroškov nasprotuje uporabi nekatere mestne infrastrukture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

paralimpijske igre, zaprtje
Nica bi morala gostiti tekme hokeja na ledu, umetnostnega drsanja, hitrostnega drsanja na kratke proge in krlinga, pa tudi zaključno prireditev. In prav na območju Nice naj bi organizatorji prodali 60 odstotkov vseh vstopnic.

Največji strošek v mestu zdaj predstavlja začasna preureditev nogometnega stadiona Allianz Riviere, kjer naj bi zrasli dve drsališči, pa seveda olimpijska vas in novi center za umetnostno drsanje.

Mestne oblasti opozarjajo na visoke stroške začasne preureditve nogometnega stadiona, ki ob treh milijonih evrov odškodnine za koncesionarja znaša dodatnih 69 milijonov evrov za preureditev. Tudi novo drsališče, katerega gradnja je ocenjena na 128 milijonov evrov se mestnim oblastem zdi prevelik vložek. Mesto naj bi k temu prispevalo 20 odstotkov.

Mesto v prvi vrsti nasprotuje predvsem preureditvi nogometnega stadiona, saj bi ob velikih stroških v mesecih preurejanja tudi gledalci ostali brez domačih tekem mestnega prvoligaša. Župan trdi, da so v mestu tudi druge lokacije, ki jih je možno preurediti.

Eric Ciotti je v smislu dolgoročnih vsebin tudi proti novemu drsališču, saj pravi, da je mesto na začasnem drsališču uspešno gostilo svetovni prvenstvi leta 2000 in 2012, za vadbo pa predlaga prenovo starega mestnega drsališča.

Obstaja le malo alternativ. Ledene dvorane za olimpijske igre bi lahko prenovili v Marseillu, ali pa v Pralognan-La Vanoisu, ki je bil gostitelj olimpijskih tekmovanj leta 1992. Kot skrajna možnost se omenja tudi LDLC Areno v Lyonu, ki bo leta 2028 sogostitelj SP v hokeju na ledu.

VEČ NOVIC
