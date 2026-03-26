Zapleti v Franciji glede organizacije ZOI 2030

Le mesec dni po koncu letošnjih zimskih olimpijskih iger v Italiji se zapleta z organizacijo naslednjih v Franciji. Novi župan Nice Eric Ciotti zaradi visokih stroškov nasprotuje uporabi nekatere mestne infrastrukture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nica bi morala gostiti tekme hokeja na ledu, umetnostnega drsanja, hitrostnega drsanja na kratke proge in krlinga, pa tudi zaključno prireditev. In prav na območju Nice naj bi organizatorji prodali 60 odstotkov vseh vstopnic.

Največji strošek v mestu zdaj predstavlja začasna preureditev nogometnega stadiona Allianz Riviere, kjer naj bi zrasli dve drsališči, pa seveda olimpijska vas in novi center za umetnostno drsanje.

Mestne oblasti opozarjajo na visoke stroške začasne preureditve nogometnega stadiona, ki ob treh milijonih evrov odškodnine za koncesionarja znaša dodatnih 69 milijonov evrov za preureditev. Tudi novo drsališče, katerega gradnja je ocenjena na 128 milijonov evrov se mestnim oblastem zdi prevelik vložek. Mesto naj bi k temu prispevalo 20 odstotkov.

Mesto v prvi vrsti nasprotuje predvsem preureditvi nogometnega stadiona, saj bi ob velikih stroških v mesecih preurejanja tudi gledalci ostali brez domačih tekem mestnega prvoligaša. Župan trdi, da so v mestu tudi druge lokacije, ki jih je možno preurediti.

Eric Ciotti je v smislu dolgoročnih vsebin tudi proti novemu drsališču, saj pravi, da je mesto na začasnem drsališču uspešno gostilo svetovni prvenstvi leta 2000 in 2012, za vadbo pa predlaga prenovo starega mestnega drsališča.

Obstaja le malo alternativ. Ledene dvorane za olimpijske igre bi lahko prenovili v Marseillu, ali pa v Pralognan-La Vanoisu, ki je bil gostitelj olimpijskih tekmovanj leta 1992. Kot skrajna možnost se omenja tudi LDLC Areno v Lyonu, ki bo leta 2028 sogostitelj SP v hokeju na ledu.