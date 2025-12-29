Claude Puel do konca sezone na klopi Nice

Francoski strokovnjak Claude Puel bo do konca sezone vodil nogometaše Nice. Pred njim je francoskega prvoligaša z Azurne obale vodil Franck Haise, a je moral oditi zaradi slabih rezultatov. Nica je po prvem delu sezone na 13. mestu v 18-članski ligi, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Štiriinšestdesetletni Puel je bil trener Nice že med letoma 2012 in 2016. V domovini je vodil tudi Monaco, Lille, Lyon in Saint-Etienne, v Angliji pa Southampton in Leicester.

Nica je na 16 tekmah francoskega prvenstva dosegla pet zmag in dva neodločena izida ter doživela devet porazov, slabo pa je igrala tudi v evropski ligi, kjer je po šestih krogih na zadnjem mestu s samimi porazi in nima več možnosti za preboj v nadaljevanje tekmovanja.