Avtor:
R. Sp.

Sreda,
11. 3. 2026,
Luka Dončić za ESPN potrdil: Sprejel sem težko odločitev, da končam zaroko

Anamaria Goltes | Luka Dončić in Anamaria Goltes sta razdrla zaroko. | Foto Instagram

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta razdrla zaroko.

Foto: Instagram

Zvezdnik Los Angeles Lakers, Luka Dončić, je za ESPN potrdil, da se je razšel z zaročenko Anamario Goltes. Viri blizu situaciji so tudi povedali, da je Dončić v sporu z nekdanjo izbranko glede skrbništva nad njunima dvema hčerkama, TMZ pa poroča, da je Goltes vložila zahtevo za preživnino za otroka in povračilo odvetniških stroškov.

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta po dolgih letih končala svojo zvezo, ki sta jo leta 2023 kronala z zaroko. "Moji hčerki imam rad bolj kot karkoli na svetu in naredil sem vse, kar lahko, da bi bili med sezono z mano v ZDA, vendar to ni bilo mogoče, zato sem nedavno sprejel težko odločitev, da končam zaroko," je Dončić zapisal v izjavi, ki jo je v torek posredoval ESPN. "Vse, kar počnem, počnem za njuno srečo in vedno se bom boril, da bom z njima ter jima omogočil najboljše življenje."

V torek je TMZ poročal, da je Goltes vložila zahtevo za preživnino za otroka in povračilo odvetniških stroškov. Viri, seznanjeni z Dončićevo situacijo, so za ESPN povedali, da je bila zahteva vložena v Kaliforniji, kjer je ena od njegovih hčera z njim preživela le tri mesece lansko pomlad, druga pa v tej zvezni državi sploh še ni bila. Dončić za vložitev zahteve "naj sploh ne bi vedel". Isti viri so dodali, da je Dončić, ki je avgusta podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev z Lakersi, vedno skrbel za svojo družino in brez omejitev plačuje vse stroške za svoji hčerki.

Luka Dončić | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Nesoglasje ob vrnitvi domov

Dončić je na začetku lanskega decembra odpotoval v Slovenijo, da bi bil prisoten pri rojstvu Olivie, zaradi česar je izpustil tekmi proti Toronto Raptors 4. decembra in Boston Celtics 5. decembra. Kot še poroča ESPN, je Dončić med tem obiskom izrazil željo, da bi starejšo Gabrielo odpeljal nazaj v ZDA. Med njim in takratno zaročenko naj bi prišlo do nesoglasja, Goltes pa naj bi, po tem, ko je Dončić mirno zapustil bolnišnico, poklicala policijo, še navaja ESPN. Policija je 6. decembra prišla v porodnišnico v Kranju, kjer so se pogovorili z Goltes, Dončića pa naj bi zaslišali tudi na njegovem domu. Po policijskem poročilu, ki ga je pregledal ESPN, policisti "naj ne bi zaznali nobenih elementov kaznivega dejanja ali prekrška", ki bi ga storil Dončić, ta pa se je še isti dan vrnil čez lužo, od takrat pa ni videl niti bivše zaročenke, niti svojih hčerk. 

Kot so še navedli pri ESPN, je Dončić 26. februarja na enem izmed slovenskih sodišč vložil začasno odredbo, s katero zahteva takojšen stik z Gabrielo in Olivio. Odkar je 26. septembra odpotoval v Los Angeles na priprave Lakersov naj bi svoji hčerki videl le dva dneva.

