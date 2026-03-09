Boljša vidljivost v dežju: kako pomagajo kakovostni brisalci in zaščita stekla

Brezhibna vidljivost ni le vprašanje udobja, temveč predvsem varnosti. Vsaka sekunda, ki jo voznik pridobi z boljšim pregledom nad cesto, lahko pomeni pravočasni odziv in preprečitev nevarne situacije.

Pri Carglass® Slovenija vsak dan opozarjajo na poškodbe vetrobranskega stekla, obrabljene brisalce ali umazano površino stekla, saj so to dejavniki, ki lahko bistveno zmanjšajo preglednost in s tem povečajo tveganje za nesrečo.

Bodite pozorni že na najmanjše poškodbe

Vetrobransko steklo ima pomembno vlogo pri zaščiti voznika in potnikov. Ne ščiti le pred vetrom, dežjem ali snegom, temveč prispeva tudi k stabilnosti vozila in pravilnemu delovanju asistenčno-varnostnih sistemov ADAS.

Če kamenček ali drug predmet poškoduje steklo, lahko nastane majhna razpoka ali odkrušek. Takšne poškodbe se lahko zaradi temperaturnih sprememb, tresljajev med vožnjo ali dodatnih obremenitev hitro razširijo. Majhna poškodba lahko tako v kratkem času postane večja razpoka, ki zahteva menjavo celotnega vetrobranskega stekla.

Poleg tega poškodbe na steklu pogosto povzročajo moteče odseve svetlobe ali popačeno sliko, kar je še posebej opazno ponoči ali ob slabši vidljivosti.

Vedno, ko opazite poškodbo, ukrepajte takoj in rezervirajte termin na www.carglass.si.

Brez skrbi, z vsemi zavarovalnicami zelo tesno sodelujejo in uporabniška izkušnja je izjemna. Vse uredite le z enim klicem ali spletno rezervacijo, enim digitalnim podpisom in enim obiskom – tako preprosto. Pri njih uredite tudi cenitev in administracijo s svojo zavarovalnico.

Brisalci imajo ključno vlogo pri preglednosti

Dobra vidljivost ni odvisna le od stanja stekla, temveč tudi od kakovosti brisalcev. Obrabljeni ali poškodovani brisalci pogosto puščajo sledi, preskakujejo po steklu ali povzročajo neprijetno škripanje. To pomeni, da voda in umazanija nista učinkovito odstranjeni, kar vozniku otežuje pregled nad cesto.

Priporočljivo je, da brisalce zamenjamo vsaj enkrat letno, pri več prevoženih kilometrih pa tudi pogosteje. Med znaki obrabe so neenakomerno brisanje, vidne sledi na steklu, preskakovanje ali glasno delovanje brisalcev.

Kakovostni brisalci, kot so Bosch AeroTwin, so zasnovani tako, da zagotavljajo popoln stik s površino stekla in enakomerno brisanje po celotni dolžini metlice. Aerodinamična oblika omogoča stabilno delovanje tudi pri višjih hitrostih, hkrati pa učinkovito odstranjuje vodo, sneg in umazanijo.

Brisalci Bosch AeroTwin so odporni na visoke in nizke temperature, UV-žarke ter druge vplive iz okolja, zato ohranjajo prožnost in učinkovitost tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. Foto: Carglass® Slovenija

Premium zaščitni premaz Carglass® Protect za še boljšo vidljivost

Poleg kakovostnih brisalcev lahko za dodatno zaščito vetrobranskega stekla poskrbimo tudi z zaščitnimi premazi.

Eden izmed njih je premium zaščitni premaz Carglass® Protect, ki na površini vetrobranskega stekla ustvari hidrofobni sloj. Ta preprečuje, da bi se voda, sneg, umazanija ali insekti oprijemali stekla. Kapljice se med vožnjo preprosto odbijajo od površine stekla in spolzijo navzdol, kar bistveno izboljša preglednost.

Posebej opazen učinek premaza je v dežju, ko voda s stekla odteka že pri približno 80 kilometrih na uro. Voznik tako ohranja jasnejši pogled na cesto, brisalci pa delujejo bolj gladko in učinkovito.

Premaz ima prednosti tudi pri nočni vožnji. Zmanjšuje bleščanje luči in izboljšuje kontrast, kar omogoča boljšo zaznavo okolice. Ker se umazanija na zaščiteno steklo manj oprijema, je tudi čiščenje vetrobranskega stekla preprostejše.

Foto: Carglass® Slovenija

Poskrbite za brezhibno vidljivost z 20-odstotnim popustom

Marec je čas, ko se vreme hitro spreminja. Jutra so lahko meglena, popoldnevi deževni, vmes pa nas preseneti še sneg ali močno sonce. Kombinacija kakovostnih brisalcev Bosch AeroTwin in zaščitnega premaza Carglass® Protect lahko bistveno izboljša preglednost v dežju, snegu ali megli.

Ker je marec tudi mesec žena, smo pripravili posebno ponudbo, s katero želimo poskrbeti, da bo vaše vetrobransko steklo vedno čisto in pregledno.

V času akcije lahko izkoristite 20-odstotni popust na dva premium izdelka, ki poskrbita za varnost in udobje v vseh razmerah: kakovostne brisalce Bosch AeroTwin in zaščitni premaz za vetrobransko steklo Carglass® Protect.

od 1. 3. do 31. 3. 2026 v vseh poslovalnicah Carglass® Slovenija po Sloveniji in na spletni strani www.carglass.si. Akcija veljav vseh poslovalnicah Carglass® Slovenija po Sloveniji in na spletni strani

Foto: Carglass® Slovenija

