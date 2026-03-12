Iran stopnjuje napade na naftne zaloge in tankerje #vŽivo

Iran je v četrtek zjutraj začel stopnjevati napade na naftne objekte in tankerje v Perzijskem zalivu, potem ko je več zalivskih držav ponoči prestreglo drone in rakete, ZDA, Izrael in Iran pa nadaljujejo z medsebojnimi napadi na Bližnjem vzhodu.

6.30 Trump napovedal sprostitev ameriških rezerv nafte

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v pogovoru za lokalno televizijo v Cincinnatiju na vprašanje o sprostitvi ameriških strateških naftnih rezerv odgovoril, da bo to storil. Po navedbah ministra za energijo Chrisa Wrighta bodo uvodoma sprostili 172 milijonov sodov.

Trump je svojega predhodnika Joeja Bidna redno ostro kritiziral, če je za uravnavanje cen bencina sproščal naftne rezerve. "Zdaj bomo rezerve rahlo zmanjšali, kar bo znižalo cene," je v sredo dejal za televizijo Local 12 in dodal, da bodo zaloge nato znova dopolnili.

"Trump počne tisto, kar sem ga pred tremi dnevi pozval, potem ko je po nepotrebnem povzročil dodatno zmedo in negotovost. Doslej je že ustvaril veliko več problemov, kot jih bo to rešilo - od blokade Hormuške ožine do njegove slabo načrtovane in nepremišljene vojne," se je na napoved odzval vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer.

Minister za energijo Wright je kasneje sporočil, da bodo ZDA iz rezerv uvodoma sprostile 172 milijonov sodov nafte, kot del prizadevanj Mednarodne agencije za energijo (IEA) za stabilizacijo cen nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so te močno poskočile.

Trump je v sredo obiskal Kentucky in Ohio ter sproti podajal izjave o vojni proti Iranu. V Kentuckyju je med drugim dejal, da so ZDA v vojni že zmagale, vendar je še niso pripravljene končati. Izjavil je tudi, da so šli v Iran na ekskurzijo. V Ohiu je medtem povedal, da so iransko vodstvo uničili že dvakrat, da se sedaj pojavlja nova skupina in da bodo videli, kaj bo z njo, poročajo ameriške televizije.

Po navedbah časnika New York Times so medtem uradniki Pentagona članom kongresa sporočili, da je prvi teden vojne z Iranom ZDA stal 11,3 milijarde dolarjev.

6.00 Iran stopnjuje napade na naftne zaloge in tankerje

V osrednjem in severnem Izraelu so se oglasile sirene pred zračnimi napadi, Izrael pa je sporočil, da je identificiral rakete, izstreljene iz Irana proti njegovemu ozemlju. Izrael je po vsej državi sprožil še en obsežen "val napadov", katerih tarča so bili izstrelitveni sistemi in infrastruktura Hezbolaha v južnem predmestju Bejruta Dahieh.

V Libanonu je v četrtek zjutraj v zračnem napadu na obalo Ramlet Al-Baida v Bejrutu umrlo osem ljudi, so sporočili iz libanonskega ministrstva za javno zdravje.

Iran je potrdil, da je izstrelil "nov val raket" na Izrael, poročajo državni mediji, ki trdijo, da se je napadom pridružil tudi Hezbolah.

Videoposnetek, ki ga je geolociral CNN, v bližini ameriškega konzulata in območja mednarodnega letališča Erbil v iraški kurdski regiji, kjer se nahaja tudi ameriška vojaška baza.

Pred tem so iranski brezpilotni letalniki v iraških teritorialnih vodah napadli dva tuja tankerja z nafto. Vsaj ena oseba je umrla, 38 so jih rešili. Odgovornost je prevzel Iran in sporočil, da je tankerje razstrelil podvodni brezpilotni letalnik.

Iranci so v iraških vodah napadli najmanj dva tankerja Foto: Reuters

Bahrajn je sporočil, da so bili iranski napadi usmerjeni na rezervoarje za gorivo v objektu v severnem guvernoratu Muharraq. Ministrstvo za notranje zadeve je prebivalce štirih bližnjih mest in vasi opozorilo, naj ostanejo doma in zaprejo okna, da bi se izognili posledicam dima in ognja.

Ministrstvo za obrambo Savdske Arabije je sporočilo, da je prestreglo in uničilo več kot 20 brezpilotnih letalnikov v vzhodnih delih države, kjer se nahajajo naftna polja.