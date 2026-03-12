Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da je dekliško šolo v Iranu ob začetku ameriško-izraelskega napada na islamsko republiko zaradi napake pri ciljanju zadela ameriška raketa tomahawk, je v sredo ob sklicevanju na uradnike poročal New York Times. Napako naj bi zakrivili zastareli obveščevalni podatki.

Po pisanju časnika je ameriška vojska 28. februarja v mestu Minab bombardirala iransko vojaško bazo blizu dekliške šole, pri čemer so koordinate cilja določili na podlagi zastarelih podatkov obrambne obveščevalne agencije (DIA).

Predsednik Donald Trump je sprva krivdo za napad pripisal Iranu, češ da ima tudi on v svojem arzenalu rakete tomahawk. Te sicer ZDA prodajajo le omejenemu številu najtesnejših zaveznic.

Na novinarsko vprašanje, od kod mu ta ideja, je Trump nato v ponedeljek odvrnil, da o zadevi ne ve dovolj, v sredo pa, da o tem sploh ne ve nič.

Odzivi politikov v ZDA na tragedijo so različni. Trumpov odločni podpornik senator Lindsey Graham je na primer dejal, da se takšne stvari med spopadi dogajajo, njegova republikanska kolega Thom Tillis in John Kennedy pa sta Pentagon pozvala k temeljiti preiskavi in sprejemu odgovornosti, če se izkaže, da so za napad odgovorne ZDA.

