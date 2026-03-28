Sobota, 28. 3. 2026, 16.21

1 minuta

Smučarski poleti, Planica, posamična tekma (ž)

Izjemna Nika Prevc na zgodovinski tekmi v Planici še enkrat več navdušila

Nika Prevc | 21-letna Nika Prevc je prišla do svoje 40. zmage v svetovnem pokalu. | Foto Jaka Lopatič

21-letna Nika Prevc je prišla do svoje 40. zmage v svetovnem pokalu.

Foto: Jaka Lopatič

Nika Prevc je v slogu celotne sezone navdušila tudi na zadnji tekmi sezone v Planici. 21-letna slovenska šampionka je na prvi tekmi smučarskih skakalk na letalnici v dolini pod Poncami zanesljivo zmagala s poletoma dolgima 228,5 metra in 221 metrov (405,3 točke). Na koncu je za 17,2 točke prehitela drugouvrščeno Norvežanko Eirin Mario Kvandal. Druga slovenska predstavnica, Nika Vodan, je osvojila deveto mesto (194 m, 179,5 m; 306,6). Za Prevc je to že 40. zmaga v svetovnem pokalu, že pred časom pa si je zagotovila tudi veliki kristalni globus za skupno zmago. Ob vseh dosežkih je v petek s poletom dolgim 242,5 metra postavila tudi nov svetovni rekord.

Planica, smučarski poleti, ženske:

Če je po moški ekipni tekmi Slovenija v nabito polni Planici ostala brez stopničk, pa je za velike nasmeške na obrazu v sobotnem popoldnevu poskrbela Nika Prevc, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala in zgodovinski prvi preizkušnji za dekleta na velikanki v Planici pokazala, da je v tej sezoni razred zase. Pred in v prvi seriji je nekaj težav povzročal veter, ki je prestavil začetek serije in jo vmes tudi nekajkrat prekinil. A to ni zmedlo svetovne rekorderke. Ta je v prvi seriji pristala pri 228,5 metra, v finalu pa s poletom dolgim 221 metrov zanesljivo potrdila svojo 40. zmago v svetovnem pokalu. To je bila pika na i izjemnemu zaključku sezone, v katerem je Prevc v petek s poletom dolgim 242,5 metra postavila svetovni rekord.

Na koncu je za 17,2 točke prehitela drugouvrščeno Eirin Mario Kvandal (207, 5m, 223,5 m; 388,1 točke), tretja je bila Japonka Nozomi Marujama (211,5 m, 211 m; 361,7). Slovenske barve je zastopala še Nika Vodan, ki je v finalu izgubila dve mesti, na koncu je bila deveta (194 m, 179,5 m; 306,6).

Nika Prevc je sanjsko sklenila vrhunsko sezono. | Foto: Guliverimage

Na zgodovinski prvi ženski tekmi na planiški letalnici je imelo pravico do nastopa najboljših 15 skakalk v seštevku svetovnega pokala, na startni listi pa jih je bilo 13. Zgodil se je prelomni trenutek, saj so bili to prvi uradni tekmovalni poleti skakalk na letalnici bratov Gorišek. Do zdaj so dekleta tekmovalno letela le v Vikersundu na Norveškem.

V poskusni seriji najboljša Norvežanka

V poskusni seriji je najdlje poletela Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je pristala pri 219,5 metra in zbrala 141,7 točke. Svetovna rekorderka Nika Prevc je doskočila pri 217 metrih (134,7 točke), tretje mesto v poskusni seriji pa je osvojila še ena Norvežanka, Anna Odine Strøm (203 metre in 117,3 točke). Druga Slovenka na tekmi Nika Vodan je poletela 195,5 metra (96,8 točke), kar je bila sedma daljava serije.

Posebno obvestilo za vse imetnike vstopnic, ki danes niso uspeli priti v Planico

Današnja tekma je bila obenem zadnja v sezoni, po kateri je Prevc dvignila tretji zaporedni kristalni globus. V nedeljo bo v Planici še zadnja moška tekma olimpijske zime.

