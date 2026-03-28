Policija preprečila bombni napad sredi Pariza

Francoski policisti so pred podružnico ameriške banke Bank of America v Parizu aretirali moškega, ki je poskušal sprožiti improvizirano bombo.

Do incidenta je prišlo okoli 3.30 po srednjeevropskem času pred stavbo Bank of America na ulici Rue de la Boétie v osmem okrožju francoske prestolnice, le nekaj ulic stran od Elizejskih poljan.

Policija je moškega aretirala, ko je pred banko že položil doma izdelano eksplozivno napravo, ki je vključevala pet litrov vnetljive tekočine. Namestil je že tudi vžigalno vrvico, a so mu prižig uspešno preprečili.

Po besedah ​​notranjega ministra Laurenta Nuñeza je preiskavo prevzelo francosko tožilstvo za boj proti terorizmu.