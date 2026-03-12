Italijanski obrambni minister: Raketa je zadela našo bazo v Iraku

"Raketa je zadela našo bazo v Erbilu. Med italijanskim vojaškim osebjem ni mrtvih ali ranjenih. Vsi so na varnem," so nekaj po polnoči na omrežju X objavili iz italijanskega ministrstva za obrambo.

"Italijanski vojaki so se skrili v bunker takoj po napadu, vsi pripadniki kontingenta so dobro in na varnem," je v ločeni objavi sporočil italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani.

"Ostro obsojamo napad na italijansko oporišče v Erbilu," je dodal minister. "Pravkar sem se pogovarjal z italijanskim veleposlanikom v Iraku. Na srečo so vsi naši vojaki dobro in na varnem v bunkerju. Izražam jim solidarnost in hvaležnost za njihovo vsakodnevno služenje domovini."

Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026

Italija ima v Erbilu približno 300 vojakov, ki usposabljajo kurdske varnostne sile, so na svoji spletni strani še sporočili pri obrambnem ministrstvu.

V iraškem Kurdistanu je več mednarodnih vojaških oporišč, kjer so nameščene sile zahodnih držav.