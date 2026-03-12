Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

12. 3. 2026,
Četrtek, 12. 3. 2026, 9.11

Italijanski obrambni minister: Raketa je zadela našo bazo v Iraku

Erbil, Kurdistan, Irak | Foto X/@BFMTV

Foto: X/@BFMTV

"Raketa je zadela našo bazo v Erbilu. Med italijanskim vojaškim osebjem ni mrtvih ali ranjenih. Vsi so na varnem," so nekaj po polnoči na omrežju X objavili iz italijanskega ministrstva za obrambo.

"Italijanski vojaki so se skrili v bunker takoj po napadu, vsi pripadniki kontingenta so dobro in na varnem," je v ločeni objavi sporočil italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani.

"Ostro obsojamo napad na italijansko oporišče v Erbilu," je dodal minister. "Pravkar sem se pogovarjal z italijanskim veleposlanikom v Iraku. Na srečo so vsi naši vojaki dobro in na varnem v bunkerju. Izražam jim solidarnost in hvaležnost za njihovo vsakodnevno služenje domovini."

Italija ima v Erbilu približno 300 vojakov, ki usposabljajo kurdske varnostne sile, so na svoji spletni strani še sporočili pri obrambnem ministrstvu. 

V iraškem Kurdistanu je več mednarodnih vojaških oporišč, kjer so nameščene sile zahodnih držav. 

Ameriški obveščevalci sporočili, kaj se dogaja z iranskim vodstvom #vŽivo
Dekliško šolo v Iranu očitno zadela ameriška raketa tomahawk
