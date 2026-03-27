Gregor Pavšič

Petek, 27. 3. 2026, 6.17

Partnerstvo Volkswagna in Xpenga: prvi skupni električni SUV že v proizvodnji

Volkswagen ID.UNYX 08 Xpeng | Foto Volkswagen

Volkswagen je s kitajskim tehničnim partnerjem Xpengom začel serijsko proizvodnjo modela ID. UNYX 08, prvega avtomobila, razvitega v okviru tesnega sodelovanja.

Vozilo nastaja v tovarni Volkswagen Anhui v Hefeiu in predstavlja pomemben mejnik strategije Na Kitajskem za Kitajsko, s katero želi koncern okrepiti svojo konkurenčnost na največjem avtomobilskem trgu na svetu. Pred dnevi so zaradi velikega padca prodaje sicer napovedali umik iz Kitajske z znamko Škoda.

Razvit v rekordnem času za lokalne potrebe

ID. UNYX 08 so od začetka razvoja do serijske proizvodnje pripeljali v zgolj 24 mesecih, kar poudarja hitrost novega pristopa Volkswagna na Kitajskem. Gre za velik, povsem električni SUV, razvit specifično za kitajske kupce, pri čemer združuje nemške standarde kakovosti, varnosti in zanesljivosti z naprednimi lokalnimi digitalnimi rešitvami.

Po besedah izvršnega direktorja Oliverja Bluma je model dokaz, da strategija koncerna na Kitajskem deluje: razvoj poteka lokalno, vozila pa prihajajo na trg hitreje in po konkurenčnejših cenah. Podobno poudarja tudi Ralf Brandstätter, ki poudarja t. i. kitajsko hitrost, saj naj bi Volkswagen letos na Kitajskem predstavil nov električni model v povprečju vsaka dva tedna.

Tehnološko v ospredju: povezljivost, umetna inteligenca, doseg

Z dolžino pet metrov in medosno razdaljo več kot tri metre ID. UNYX 08 ponuja nadpovprečno prostorno notranjost, kar je ključnega pomena za kitajske kupce. Model je v celoti prilagojen lokalnemu okolju, tako z vidika digitalnih storitev kot uporabniške izkušnje.

ID. UNYX 08 prinaša številne tehnološke novosti. Opremljen je z 800-voltno arhitekturo za ultrahitro polnjenje, baterijami podjetja CATL in dosegom več kot 700 kilometrov (po kitajskem ciklu CLTC). 

Poseben poudarek je tudi na sistemih za pomoč vozniku: vozilo uporablja Xpengov sistem za avtonomno vožnjo druge stopnje.

