Iran je v četrtek zjutraj začel stopnjevati napade na naftne objekte in tankerje v Perzijskem zalivu, potem ko je več zalivskih držav ponoči prestreglo drone in rakete, ZDA, Izrael in Iran pa nadaljujejo medsebojne napade na Bližnjem vzhodu. Medtem je izraelska obrambna vojska (IDF) sporočila, da je bil danes zvečer na Teheran izveden obsežen val zračnih napadov, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je dejal, da so ubili najvišje iranske jedrske znanstvenike.

21.38 Netanjahu: Ubili smo vrhunske iranske jedrske znanstvenike

Medtem ko je izraelska obrambna vojska (IDF) sporočila, da je bil danes zvečer na Teheran izveden obsežen val zračnih napadov, se je izraelski premier Benjamin Netanjahu pohvalil, da so ubili najvišje iranske jedrske znanstvenike.

Na tiskovni konferenci je Netanjahu tudi dejal, da je novi iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej, "lutka Revolucionarne garde", ki mu je prepovedano nastopati v javnosti. Nagovoril je tudi iransko ljudstvo in dejal, da se bliža trenutek za "novo pot svobode" in da Izrael stoji ob njih.

19.26 ZDA trdijo, da so doslej v Iranu zadeli šest tisoč ciljev

Ameriško centralno poveljstvo je danes sporočilo, da so od začetka operacij proti Iranu doslej zadeli okrog šest tisoč ciljev. Od tega naj bi uničili ali poškodovali več kot 90 iranskih plovil – 60 ladij in 30 ladij za polaganje min.

Centralno poveljstvo navaja, da napadajo poveljniško-nadzorne centre, sedeže revolucionarne garde, obveščevalne objekte, zračno obrambo, objekte za proizvodnjo dronov in raket, sisteme za izstreljevanje dronov in raket, objekte za proizvodnjo orožja, komunikacijske zmogljivosti, tovarne in skladišča min ter nekatere druge cilje.

Tudi Iran nadaljuje napade na Izrael in tarče po državah Perzijskega zaliva z raketami in droni.

Ameriško-izraelski napadi na Iran so se začeli 28. februarja, iranski mediji pa navajajo izjavo župana Teherana Alirezo Zakanija, ki je dejal, da so v prvih desetih dneh po Iranu zadeli devet tisoč ciljev.

Junija lani so Američani in Izraelci po besedah župana v 12 dneh napadov zadeli 1.450 ciljev.

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo izjavil, da v Iranu skoraj več nimajo ciljev, vendar bodo napadali še naprej, vojna pa se bo končala, ko se bo za to odločil.

14.57 Trump: Iranu preprečiti pridobitev jedrskega orožja pomembnejše od cene nafte

Iranskemu režimu preprečiti, da pridobi jedrsko orožje in uniči Bližnji vzhod ali celo svet, je pomembnejše od cene nafte, ki je od izbruha vojne na Bližnjem vzhodu močno poskočila, je danes na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

"ZDA so daleč največji proizvajalec nafte na svetu, zato ko se cene nafte dvignejo, zaslužimo veliko denarja. Vendar je zame kot predsednika veliko bolj zanimivo in pomembno, da preprečimo zlobnemu imperiju Iranu, da bi pridobil jedrsko orožje ter uničil Bližnji vzhod in svet. Nikoli ne bom dopustil, da bi se to zgodilo," je zapisal Trump.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja z napadi ZDA in Izraela na Iran, močno vpliva na cene nafte, predvsem zato, ker je promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, nad katero ima Iran ključni vpliv, praktično zastal. Ožina namreč velja za pomembno pomorsko pot za prevoz nafte na svetu.

V odziv na skok cen nafte na svetovnih trgih zaradi vojne so se članice Mednarodne agencije za energijo (IEA) v sredo soglasno odločile, da bodo sprostile rekordnih 400 milijonov 159-litrskih sodov nafte iz strateških rezerv, s čimer bodo poskušale cene stabilizirati.

Trump pa je v sredo v odgovoru na novinarsko vprašanje naznanil, da namerava sprostiti ameriške strateške naftne rezerve. Po navedbah ministra za energijo Chrisa Wrighta bodo najprej sprostili 172 milijonov sodov.

14.33 V Iranu prvi nagovor novega ajatole: Maščevali se bomo za kri naših mučenikov

Iranska televizija trenutno predvaja vnaprej posnet govor novega iranskega vrhovnega voditelja, ajatole Modžtabe Hameneja.

V prvi izjavi je Modžtaba Hamenej dejal, da je treba vse ameriške baze v regiji takoj zapreti, sicer bodo napadene. Povedal je, da si Iran želi prijateljskih odnosov s sosednjimi državami, vendar bo nadaljeval napade na ameriške vojaške baze v regiji.

Dodal je, da Iran ne cilja na sosednje države, temveč le na ameriške vojaške objekte, ki sodelujejo v napadih na Iran.

Pozval je k narodni enotnosti in dejal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, da bi pritiskali na iranske sovražnike.

Napovedal je tudi nadaljnje maščevanje. "Maščevali se bomo za kri naših mučenikov," je dejal Hamenej.

Modžtaba Hamenej se je zahvalil iranski vojski in dejal, da je preprečila, da bi bil Iran podjarmljen ali razdeljen, medtem ko je bila država napadena. "Rad bi se zahvalil pogumnim borcem, ki opravljajo odlično delo v času, ko je naša država pod pritiskom in napadena," je dejal.

Ajatol Mojtaba Hamenej Foto: Guliverimage

12.45 Izraelska vojska: Napadli smo iranski jedrski objekt

Izraelska vojska je sporočila, da je nedavno napadla iranski jedrski objekt v bližini Teherana, za katerega trdi, da so ga Iranci uporabljali za razvoj ključnih zmogljivosti, potrebnih za izdelavo jedrskega orožja.

Gre za kompleks Taleghan, ki so ga napadle izraelske zračne sile, navaja IDF (Izraelske obrambne sile). Po navedbah izraelske vojske Iran v zadnjih letih razvija napredne eksplozive in izvaja občutljive poskuse na lokaciji v okviru projekta AMAD, za katerega Izrael trdi, da je iranski tajni program razvoja jedrskega orožja.

Kompleks je bil tarča izraelskih napadov že leta 2024, ko se je Izrael v začetku istega meseca maščeval za iranski raketni napad.

Parchin-Taleghan 2 Foto: Reuters

The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert 'AMAD' project in the 2000s.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

11.55 IEA: Vojna na Bližnjem vzhodu povzročila največjo motnjo v dobavi nafte v zgodovini

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila največjo motnjo v zgodovini v oskrbi svetovnega trga z nafto, potem ko so bile zalivske države zaradi iranskih napadov primorane zmanjšati črpanje nafte, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA). Njihovo skupno črpanje nafte se je zmanjšalo za vsaj deset milijonov sodov na dan.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se je začela po ameriško-izraelskih napadih na Iran 28. februarja, je močno prizadela svetovno oskrbo z nafto in oslabila črpanje te surovine. Hormuška ožina, skozi katero poteka prevoz petine svetovne nafte, je namreč praktično zaprta od začetka vojne na Bližnjem vzhodu, Iran pa je danes okrepil napade na ladje ob tej ožini in naftno infrastrukturo na Bližnjem vzhodu.

IEA je izpostavila, da trenutni pretok skozi Hormuško ožino znaša manj kot deset odstotkov ravni pred izbruhom vojne. Lani je ta pretok znašal okoli 15 milijonov 159-litrskih sodov na dan, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

IEA ob tem opozarja, da "ni znakov za umiritev sovražnosti ali jasnega časovnega okvira za obnovitev pretoka skozi ožino". Foto: Reuters

Skoraj dva tedna trajajoča vojna je po oceni agencije s sedežem v Parizu povzročila "največjo motnjo v oskrbi v zgodovini svetovnega trga z nafto".

Cene nafte so tako od izbruha vojne močno poskočile. Rast cen nafte se je nadaljevala tudi danes, kljub sredini odločitvi 32 članic IEA za sprostitev rekordnih 400 milijonov sodov nafte iz svojih strateških naftnih rezerv.

V današnjem trgovanju je cena 159-litrskega soda severnomorske nafte brent za nekaj časa spet presegla 100 dolarjev (86,5 evra). Trenutno je treba za nafto brent za dobavo maja odšteti 96,68 dolarja (83,63 evra) za sod, kar je 4,70 dolarja (4,06 evra) oz. 5,11 odstotka več kot v sredo. Za sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, pa je bilo treba okoli 11.45 po srednjeevropskem času odšteti 91,50 dolarja (79,15 evra), kar je 4,25 dolarja (3,68 evra) oz. 4,87 odstotka več.

11.30 Iranski predsednik zahteva mednarodna jamstva in odškodnino za konec vojne

Iranski predsednik Masud Pezeškian Foto: Reuters je v sredo predstavil pogoje za konec vojne, ki se po njegovih besedah lahko konča le s priznanjem iranskih legitimnih pravic, plačilom odškodnine in trdnimi mednarodnimi jamstvi, ki bi zagotovila trajno končanje napadov na Iran.

Kot je v sredo zvečer še sporočil na družbenem omrežju X, je v pogovoru z voditeljema Rusije in Pakistana "ponovno potrdil iransko zavezanost miru v regiji". Obenem je odgovornost za vojno pripisal ZDA in Izraelu.

11.17 Proiranske milice v Iraku tarča napadov

V zračnih napadih, katerih tarča so bile proiranske milice v zahodni iraški provinci Anbar, je bilo ubitih približno 27 pripadnikov skupine Hašed al Šabi, več kot 60 pa ranjenih, danes poročajo iraški mediji. Italijanske oblasti so medtem sporočile, da je bila v napadu zadeta italijanska baza v iraškem Kurdistanu, žrtev ni bilo.

Po poročanju medijev je bila v napadih na območju blizu sirske meje, ki naj bi jih izvedle ZDA in Izrael, med drugim povzročena velika škoda na poveljstvu brigade Hašed al Šabi, znane kot Ljudske mobilizacijske sile.

Skupina Harakat Ansar Alah al Aufija, povezana s Hašed al Šabi, je poročala o žrtvah v svojih vrstah med izraelsko-ameriškimi napadi. Drugih podrobnosti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni navedla.

Neimenovana visoka iraška varnostna uradnika sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala, da je bilo v današnjih napadih na oporišče skupine Harakat Ansar ubitih najmanj devet in ranjenih najmanj deset proiranskih borcev.

Irak, kjer delujejo proiranske milice, je bil od začetka vojne med ZDA, Izraelom in Iranom konec februarja že večkrat tarča napadov. Milice so bile tarča izraelskih in ameriških napadov, medtem ko je Iran v sosednji državi napadel ameriška oporišča.

Guverner province Erbil v iraškem Kurdistanu je danes sporočil, da so v zadnjem dnevu zabeležili najmanj 17 napadov z droni. Večino so jih prestregle sile mednarodne vojaške koalicije v Erbilu, kjer so v oporišču med drugim nameščeni ameriški in italijanski vojaki.

11.00 Izraelska vojska sprožila nov obsežen val napadov na Iran

Izraelska vojska je pravkar sporočila, da je sprožila nov obsežen val napadov na Iran, potem ko so pred tem izraelske sile izvedle val zračnih napadov na Libanon, med katerimi je v središču Bejruta umrlo več ljudi.

Napadi so usmerjeni na infrastrukturo iranskega režima po vsej državi, so sporočile izraelske obrambne sile v objavi na Telegramu.

9.11 Raketa zadela italijansko vojaško bazo v Erbilu

Z italijanskega ministrstva za obrambo so sporočili, da je ponoči raketa zadela njihovo vojaško bazo v Erbilu. Skrili so se v bunker.

8.00 V izraelskem napadu na Bejrut ubitih sedem ljudi

Izraelska vojska je preteklo noč izvedla obsežne napade na libanonsko prestolnico Bejrut, kjer je po lastnih navedbah ciljala položaje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v zračnem napadu na središče mesta ubitih sedem ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je danes zjutraj sporočila, da je v 30 minutah napadla deset sedežev Hezbolaha v Bejrutu. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskem zračnem napadu na središče mesta ubitih sedem in ranjenih 21 ljudi.

Francoska tiskovna agencija AFP navaja, da je bil to tretji napad v središču Bejruta od začetka vojne na Bližnjem vzhodu. Izrael je ob tem večkrat napadel tudi južna predmestja prestolnice Libanona, ki veljajo za trdnjavo Hezbolaha.

Proiransko gibanje je medtem danes izvedlo nov raketni napad na sever Izraela, rakete pa je izstrelilo tudi proti vojaški obveščevalni bazi v predmestju Tel Aviva.

7.45 Ameriške obveščevalne službe: Iranski režim ni na robu propada

Trije viri ameriških obveščevalcev so za agencijo Reuters izjavili, da je iransko vodstvo po skoraj dveh tednih neusmiljenega ameriškega in izraelskega bombardiranja še vedno v veliki meri nedotaknjeno.

Dodali so, da režimu tudi ne grozi, da bi se kmalu zlomil.

7.02 Preiskava kaže na odgovornost ZDA za napad na šolo v Iranu

Dekliško šolo v Iranu ob začetku ameriško-izraelskega napada na islamsko republiko je zaradi napake pri ciljanju zadela ameriška raketa tomahawk, kažejo predhodne ugotovitve preiskave.

Podrobnosti najdete tukaj:

6.30 Trump napovedal sprostitev ameriških rezerv nafte

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v pogovoru za lokalno televizijo v Cincinnatiju na vprašanje o sprostitvi ameriških strateških naftnih rezerv odgovoril, da bo to storil. Po navedbah ministra za energijo Chrisa Wrighta bodo uvodoma sprostili 172 milijonov sodov. Trump je svojega predhodnika Joeja Bidna redno ostro kritiziral, če je za uravnavanje cen bencina sproščal naftne rezerve. "Zdaj bomo rezerve rahlo zmanjšali, kar bo znižalo cene," je v sredo dejal za televizijo Local 12 in dodal, da bodo zaloge nato znova dopolnili.

"Trump počne tisto, kar sem ga pred tremi dnevi pozval, potem ko je po nepotrebnem povzročil dodatno zmedo in negotovost. Doslej je že ustvaril veliko več težav, kot jih bo to rešilo – od blokade Hormuške ožine do njegove slabo načrtovane in nepremišljene vojne," se je na napoved odzval vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer.

Minister za energijo Wright je kasneje sporočil, da bodo ZDA iz rezerv uvodoma sprostile 172 milijonov sodov nafte kot del prizadevanj Mednarodne agencije za energijo (IEA) za stabilizacijo cen nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so te močno poskočile.

Trump je v sredo obiskal Kentucky in Ohio ter sproti podajal izjave o vojni proti Iranu. V Kentuckyju je med drugim dejal, da so ZDA v vojni že zmagale, vendar je še niso pripravljene končati. Izjavil je tudi, da so šli v Iran na ekskurzijo. V Ohiu je medtem povedal, da so iransko vodstvo uničili že dvakrat, da se zdaj pojavlja nova skupina in da bodo videli, kaj bo z njo, poročajo ameriške televizije.

Po navedbah časnika New York Times so medtem uradniki Pentagona članom kongresa sporočili, da je prvi teden vojne z Iranom ZDA stal 11,3 milijarde dolarjev (9,7 milijarde evrov).

6.00 Iran stopnjuje napade na naftne zaloge in tankerje

V osrednjem in severnem Izraelu so se oglasile sirene pred zračnimi napadi, Izrael pa je sporočil, da je identificiral rakete, izstreljene iz Irana proti njegovemu ozemlju. Izrael je po vsej državi sprožil še en obsežen val napadov, katerih tarča so bili izstrelitveni sistemi in infrastruktura Hezbolaha v južnem predmestju Bejruta Dahieh.

Foto: Reuters

V Libanonu je v četrtek zjutraj v zračnem napadu na obalo Ramlet Al Baida v Bejrutu umrlo osem ljudi, so sporočili iz libanonskega ministrstva za javno zdravje.

Iran je potrdil, da je izstrelil nov val raket na Izrael, poročajo državni mediji, ki trdijo, da se je napadom pridružil tudi Hezbolah.

Videoposnetek, ki ga je geolociral CNN, prikazuje eksplozije in požar v bližini ameriškega konzulata in območja mednarodnega letališča Erbil v iraški regiji Kurdistan, kjer je tudi ameriška vojaška baza.

JUST IN: 🇮🇶🇺🇸



Iraqi sources report that Iran has struck the US military base inside Erbil Airport with missiles. #Iran #IranWar‌ #IranIsraelWar pic.twitter.com/dpD3jZh7UC — 24hr Geopolitics (@24hrGeopolitics) March 11, 2026

"Raketa je zadela našo bazo v Erbilu. Med italijanskim osebjem ni mrtvih ali ranjenih. Vsi so varni," pa so nekaj po polnoči sporočili iz italijanskega obrambnega ministrstva. Vojaško osebje se je zateklo v bunker in vsi so na varnem, je v ločeni objavi dejal zunanji minister Antonio Tajani. "Ostro obsojamo napad na italijansko bazo v Erbilu," je dejal.

Pred tem so iranski brezpilotni letalniki v iraških teritorialnih vodah napadli dva tuja tankerja z nafto. Vsaj ena oseba je umrla, 38 so jih rešili. Odgovornost je prevzel Iran in sporočil, da je tankerje razstrelil podvodni dron.

Iranci so v iraških vodah napadli najmanj dva tankerja. Foto: Reuters

Bahrajn je sporočil, da so bili iranski napadi usmerjeni na rezervoarje za gorivo v objektu v severnem guvernatu Muharraq. Ministrstvo za notranje zadeve je prebivalce štirih bližnjih mest in vasi opozorilo, naj ostanejo doma in zaprejo okna, da bi se izognili posledicam dima in ognja.

Ministrstvo za obrambo Savdske Arabije je sporočilo, da je prestreglo in uničilo več kot 20 brezpilotnih letalnikov v vzhodnih delih države, kjer so naftna polja.