Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M.

FBI: Iran bi lahko napadel Kalifornijo z droni z morja

droni | Napad bi bil usmerjen na nedoločene cilje v Kaliforniji in bi bil izveden v primeru ameriških napadov na Iran. | Foto Guliverimage

Napad bi bil usmerjen na nedoločene cilje v Kaliforniji in bi bil izveden v primeru ameriških napadov na Iran.

Foto: Guliverimage

V zadnjih dneh je FBI opozoril policijske oddelke v Kaliforniji, da bi se Iran za ameriške vojaške napade lahko maščeval z napadi z droni s plovil ob zahodni obali. Opozorilo, ki temelji na obveščevalnih podatkih, zbranih od začetka februarja, je bilo lokalnim oblastem poslano konec prejšnjega meseca, poroča ABC News.

"Glede na informacije, ki smo jih nedavno prejeli, naj bi Iran izvedel presenetljiv napad z droni z neidentificiranega plovila ob obali Združenih držav," piše v biltenu, ki so ga videli na ABC News. "Napad bi bil usmerjen na nedoločene cilje v Kaliforniji in bi bil izveden v primeru ameriških napadov na Iran. Nimamo dodatnih informacij o času, metodi, cilju ali storilcih tega domnevnega napada," je še pisalo. 

Opozorilo je bilo izdano v kontekstu vojaških akcij Trumpove administracije proti Islamski republiki, na katere se je Iran že odzval z napadi brezpilotnih letal na tarče po Bližnjem vzhodu.

Lokalna pisarna FBI v Los Angelesu navedb ni želela komentirati, čaka namreč na odgovor Bele hiše.

