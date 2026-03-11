Iran sporoča svetu: Pripravite se! Za sod nafte bo treba odšteti 200 dolarjev.

Iransko vojaško poveljstvo je v sredo sporočilo, da se mora svet pripraviti na to, da bo cena nafte dosegla 200 dolarjev za sod. Izjavo so podali potem, ko so bile v blokiranem Perzijskem zalivu napadene še tri ladje, poroča Reuters.

Cene nafte, ki so v začetku tega tedna poskočile nad sto dolarjev, so se sicer umirile. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba dopoldne odšteti 83,67 dolarja. Cena severnomorske nafte brent za dobavo maja pa je znašala 87,55 dolarja.

Tudi delniški trgi so si opomogli in vlagatelji so prepričani, da bo ameriški predsednik Donald Trump našel hiter način za končanje vojne, ki jo je pred skoraj dvema tednoma sprožil z napadom na Iran.

"Pripravite se. Za sod nafte bo treba odšteti 200 dolarjev."

A Iran je v sredo streljal na Izrael in tarče po Bližnjem vzhodu, s čimer je dokazal, da se še vedno lahko bori in moti oskrbo z energijo. Do zdaj tako ni bilo nobenega popuščanja na terenu, prav tako ni bilo nobenih znakov, da lahko ladje varno plujejo skozi Hormuško ožino, kjer je za ozkim kanalom ob iranski obali blokirana petina svetovne nafte. Gre za najhujšo motnjo v oskrbi z nafto od 70. let prejšnjega stoletja in iransko vojaško poveljstvo opozarja, da se bo nafta še podražila.

"Pripravite se. Za sod nafte bo treba odšteti 200 dolarjev, saj je cena nafte odvisna od regionalne varnosti, ki ste jo destabilizirali," je v komentarjih, naslovljenih na Združene države Amerike, dejal Ebrahim Zolfaqari, tiskovni predstavnik iranskega vojaškega poveljstva.

Napoveduje napad na banke, ki poslujejo z ZDA in Izraelom

Potem ko so bile ponoči napadene pisarne banke v Teheranu, je Zolfaqari dejal tudi, da se bo Iran odzval z napadi na banke, ki poslujejo z ZDA ali Izraelom. "Ljudje po vsem Bližnjem vzhodu bi se morali držati tisoč metrov stran od bank," je dodal.

Visok izraelski uradnik je za Reuters povedal, da izraelski voditelji pravijo, da bi iranski vladajoči sistem lahko preživel vojno. Dva druga izraelska uradnika pa sta dejala, da ni nobenega znaka, da bi bil Washington blizu konca vojne kampanje.