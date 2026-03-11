Zgodba iranske ženske nogometne reprezentance je v zadnjih dneh pretresla športni svet, potem ko je več članic reprezentance v Avstraliji zaprosilo za zaščito. Ena od igralk je za tem sprejela presenetljivo odločitev in avstralske oblasti so morale hitro ukrepati.

Brez petja himne

Spomnimo, da je nastop iranske ženske reprezentance na azijskem prvenstvu v Canberri povzročil veliko razburjenje, potem ko na njihovi uvodni tekmi niso pele himne in so s tem domnevno protestirale proti režimu v Iranu. Ta namreč izvaja zatiranje nad ženskami.

Ta poteza je v Iranu sprožila ostre odzive, iranska državna televizija pa jih je celo označila za izdajalke. V Iranu so takšne obtožbe lahko zelo resne, saj lahko izdaja pomeni najstrožjo kazen. Prav zato je odločitev nekaterih igralk, da zaprosijo za azil, v svetu sprožila veliko skrbi, a tudi podporo.

Iranska nogometna ekipa je v Avstralijo prispela le nekaj dni pred začetkom ameriško-izraelskih zračnih napadov na Iran, v katerih je bil že prvi dan, 28. februarja, ubit vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej. Prisotnost iranskih nogometašic pa je kmalu prerasla meje športa.

Iranske nogometašice ob prihodu na letališče v Kuala Lumpurju, kjer so imele spremstvo.

The Iranian Women’s football team is now staying at the Hyatt Regency Hotel in Kuala Lumpur, waiting for a connecting flight that will take them to Turkey and back to Iran from Australia



Several players still want to defect, but are threatened by handlers pic.twitter.com/1bKc2yCdCx — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Ena si je premislila in postalo je nevarno za preostale

Avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke je potrdil, da je ena izmed članic delegacije iranske ženske nogometne reprezentance, ki je dobila humanitarni vizum, zaprosila za vrnitev v Iran. Po njegovih besedah se je igralka premislila, potem ko je stopila v stik z nekaterimi soigralkami, ki so se že odpravile proti domovini, so zapisali pri ABC News.

"S tem je iransko veleposlaništvo dobilo informacijo o tem, kje so preostali člani skupine. Takoj sem dal navodilo, da se jih premesti na drugo lokacijo, in to se zdaj tudi ureja," je povedal minister Tony Burke.

Ena izmed iranskih nogometašic Foto: Reuters

Želeli so se prepričati, da je bila njena odločitev

Poudaril je še, da so se uradniki pogovorili z žensko, ki si je premislila, in se prepričali, da je bila odločitev resnična. Zastavili so ji vprašanja, s katerimi so se želeli prepričati o njeni odločitvi. "Lahko samo povem, da je vsak član te delegacije v Avstraliji imel spoštovanje, ki ga v Iranu verjetno ne poznajo."

Avstralske oblasti so pred tem sedmim nogometašicam ponudile zaščito in možnost, da ostanejo v državi, ter jim omogočile individualne pogovore na letališču v Sydneyju, kjer so jim ponudile možnost, da ostanejo v državi. Večina pa se je odločila za vrnitev domov.

Foto: Guliverimage

Iranci trdijo, da so jih držali kot talke

Te poteze v Iranu niso sprejeli z navdušenjem, saj je iranski zunanji minister na družbenih omrežjih sporočil, da bo država reprezentanco sprejela z odprtimi rokami, ob tem pa Avstralijo obtožil, da je športnice držala kot talke. Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Taj je celo trdil, da so avstralske oblasti pritiskale na igralke, naj zaprosijo za azil, kar pa so v Avstraliji odločno zanikali. "Naš cilj ni bil nikogar prisiliti v to odločitev. Želeli smo le zagotoviti, da lahko izberejo svojo pot," je še dejal Burke.

Dolgo časa niso smele vstopiti na nogometne stadione

Položaj žensk v iranskem nogometu je bil dolga leta močno omejen. Pod vodstvom Alija Hameneja ženske več desetletij skoraj niso smele vstopati na stadione in spremljati nogometnih tekem v živo. Šele leta 2019 je Iran po velikem mednarodnem pritisku delno odprl vrata stadionov tudi za navijačice, vendar je njihov dostop še vedno omejen in strogo nadzorovan.

Glavne omejitve žensk v Iranu: obvezno nošenje hidžaba

neenakost v zakonih (sodišča, dedovanje, družinsko pravo)

omejitve pri potovanju in nekaterih odločitvah

manj pravic pri ločitvi in skrbništvu nad otroki

omejitve v politiki, izobraževanju in delu

represija nad protesti za pravice žensk

