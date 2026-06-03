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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
12.36

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Ederson Manchester United nogomet

Sreda, 3. 6. 2026, 12.36

1 ura, 33 minut

Iz Atalante na Otok

Ederson bo novi soigralec Benjamina Šeška

Avtor:
STA

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Ederson | Ederson se seli k Manchester Unitedu. | Foto Guliverimage

Ederson se seli k Manchester Unitedu.

Foto: Guliverimage

Slovenski napadalec pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško je v poletnem prestopnem roku dobil prvega soigralca. V naslednji sezoni bo lahko računal tudi s podajami brazilskega veznega nogometaša Edersona, ki se iz Atalante seli v angleško premier league.

Britanski mediji pišejo, da bo Manchester ekipi z Apeninskega polotoka za 26-letnega Brazilca plačal 40,5 milijona evrov odškodnine, Atalanta pa bi lahko prišla še do 4,5 milijona bonusov.

Ederson je imel z Atalanto podpisano pogodbo tudi za naslednjo sezono. Z Manchestrom bo podpisal štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

V Atalanto se je Ederson preselil leta 2022 iz Salernitane, takratna odškodnina pa je znašala 23 milijonov evrov. Nato je za ekipo iz Bergama zaigral na 180 tekmah, bil pa tudi eden ključnih igralcev ob zmagi v evropski ligi leta 2024.

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