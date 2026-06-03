Švicarska nogometna reprezentanca je v torek odpotovala na svetovno prvenstvo, a je na letalu manjkal Breel Embolo, ki ni dobil dovoljenja za vstop v ZDA. Vodstvo Švicarjev je prepričano, da se jim bo 29-letnik pridružil v kratkem.

Po poročanju švicarske nogometne zveze in tamkajšnjih medijev je bilo Embolovo elektronsko potovalno dovoljenje v ZDA sprva odobreno, nato pa ni bilo več veljavno.

"Ob 10.30 smo prejeli informacijo, da znova preverjajo njegovo dovoljenje. Predvidevamo, da bo odpotoval še danes ali jutri in se pridružil ekipi," so v torek zapisali pri zvezi.

Na družbenem omrežju te so pozneje objavili fotografijo ekipe na letalu in dopisali: "En sedež je prazen, a ne za dolgo. Se vidimo kmalu, Breel."

So krive grožnje iz leta 2018?

Švicarski Blick danes poroča, da jim zapleta še ni uspelo rešiti. "Pogovori med vodilnimi predstavniki Švicarske nogometne zveze, Zveznega ministrstva za zunanje zadeve (FDFA) in ameriškimi oblastmi so potekali ves dan. Za zdaj brez uspeha," so zapisali.

Dodali so, da razlog za rdečo luč 29-letniku ostaja nejasen, a da je kaj lahko povezan z dejstvom, da je bil napadalec Rennesa aprila v Švici obsojen zaradi groženj iz preteklosti (leto 2018).

Švicarji bodo igrali v skupini B, v kateri so še sogostiteljica Kanada, BiH in Katar. Dve tekmi jih čakata v Kaliforniji, ena pa v Torontu.