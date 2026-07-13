Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
21.00

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Austin Reaves LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 21.00

18 minut

Austin Reaves po podpisu nove pogodbe z LA Lakers

Ni še dojel, da je LeBron odšel. Mu pa ostane eden najboljših prijateljev.

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Austin Reaves LeBron James Luka Dončić | Austin Reaves, LeBron,James in Luka Dončić. Veteran je Lakerse zapustil. | Foto Guliverimage

Austin Reaves, LeBron,James in Luka Dončić. Veteran je Lakerse zapustil.

Foto: Guliverimage

"Luka je eden mojih najboljših prijateljev na tem planetu," je dan po podpisu nove pogodbe z Los Angeles Lakers o Luki Dončiću povedal Austin Reaves, ki pa še ni dojel, da je klub zapustil LeBron James. "Vedno je bil zraven. Šalil se je, obnašal, kot da ima 15 let."

Austin Reaves Luka Dončić
Sportal Dončić je lahko navdušen, Lakersi našli skupen jezik z zvezdnikom

Austin Reaves, ki v ligi NBA igra šest sezon, je dan po podpisu nove pogodbe z Los Angeles Lakers stopil pred novinarje in spregovoril tudi o svojem odličnem odnosu z Luko Dončićem. To je razlog, da si je tudi Ljubljančan želel, da Reaves ostane v ekipi. Podpisal je štiriletno pogodbo za 185 milijonov ameriških dolarjev (162 milijonov evrov).

Austin Reaves, Los Angeles Lakers | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage "Luka je eden mojih najboljših prijateljev na tem planetu. Govoriva skoraj vsak dan. Pošilja mi posnetke svojih udarcev na golfu in me sprašuje, kako jih lahko izboljša. Govorim mu, da jaz nisem trener." Te besede veliko povejo o njunem simpatičnem odnosu. Za podaljšanje pogodbe se ni odločil le zaradi Dončića, ampak tudi zaradi načina, kako lastniki vodijo klub. "Tudi trenerski štab je bil velik razlog. Na veliko stvari gledamo na enak način. Vsi smo zelo tekmovalni."

Je pa 28-letnik razočaran, da je klub zapustil legendarni LeBron James. Soigralca sta bila vseh njegovih šest let v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. "Ne vem, če sem to sploh že dojel. O tem sem kar veliko razmišljal. Zame bo precej drugače, ko bom sezono začel brez njega. Vedno je bil zraven. Šalil se je, obnašal, kot da ima 15 let. A takšna je pač njegova odločitev. Še vedno ga imam rad in ga spoštujem. Bova pa gotovo kmalu skupaj igral vsaj golf."

Luka Dončić, Austin Reaves
Sportal Konec ugibanj: Reaves ostaja član LA Lakers
Luka Dončić LeBron James
Sportal Velik preobrat: Luka Dončić prevzel ključe Lakersov, čaka ga neizprosen pritisk
LeBron James Luka Dončić
Sportal Šok iz ZDA: LeBron James zapušča Lakerse
Liga NBA Liga NBA Austin Reaves LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.