Ni še dojel, da je LeBron odšel. Mu pa ostane eden najboljših prijateljev.

"Luka je eden mojih najboljših prijateljev na tem planetu," je dan po podpisu nove pogodbe z Los Angeles Lakers o Luki Dončiću povedal Austin Reaves, ki pa še ni dojel, da je klub zapustil LeBron James. "Vedno je bil zraven. Šalil se je, obnašal, kot da ima 15 let."

Austin Reaves, ki v ligi NBA igra šest sezon, je dan po podpisu nove pogodbe z Los Angeles Lakers stopil pred novinarje in spregovoril tudi o svojem odličnem odnosu z Luko Dončićem. To je razlog, da si je tudi Ljubljančan želel, da Reaves ostane v ekipi. Podpisal je štiriletno pogodbo za 185 milijonov ameriških dolarjev (162 milijonov evrov).

Foto: Guliverimage "Luka je eden mojih najboljših prijateljev na tem planetu. Govoriva skoraj vsak dan. Pošilja mi posnetke svojih udarcev na golfu in me sprašuje, kako jih lahko izboljša. Govorim mu, da jaz nisem trener." Te besede veliko povejo o njunem simpatičnem odnosu. Za podaljšanje pogodbe se ni odločil le zaradi Dončića, ampak tudi zaradi načina, kako lastniki vodijo klub. "Tudi trenerski štab je bil velik razlog. Na veliko stvari gledamo na enak način. Vsi smo zelo tekmovalni."

Je pa 28-letnik razočaran, da je klub zapustil legendarni LeBron James. Soigralca sta bila vseh njegovih šest let v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. "Ne vem, če sem to sploh že dojel. O tem sem kar veliko razmišljal. Zame bo precej drugače, ko bom sezono začel brez njega. Vedno je bil zraven. Šalil se je, obnašal, kot da ima 15 let. A takšna je pač njegova odločitev. Še vedno ga imam rad in ga spoštujem. Bova pa gotovo kmalu skupaj igral vsaj golf."