Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
21.05

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 21.05

13 minut

UAE Emirates-XRG

Klimatske naprave odpovedale, Pogačar in kolegi se kuhajo tudi v hotelu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar, TdF26 | Tadej Pogačar ima pred Jonasom Vingegaardom 2:42 prednosti v skupnem seštevku 113. Toura. | Foto Reuters

Tadej Pogačar ima pred Jonasom Vingegaardom 2:42 prednosti v skupnem seštevku 113. Toura.

Foto: Reuters

Ob prvem dnevu premora na Dirki po Franciji bi se morali kolesarji spočiti po napornih devetih etapah, je pa ekipa Tadeja Pogačarja UAE Emirates-XRG naletela na težavo. Nastanjeni so v hotelu, v katerem zaradi preobremenjenosti električnega omrežja ne delujejo klimatske naprave. Sicer so Pogačar in člani njegove ekipe danes opravili le sproščujočo vožnjo in se ustavili na pikniku.

Tadej Pogačar, TdF 26, vročina
Sportal Pogačarjeva drastična ideja za boj proti vročini

Tadej Pogačar od organizatorjev Toura na dan počitka ni prejel nobenega darila. Ekipa, ki na dirki brani rumeno majico, je namreč dobila hotel brez klimatske naprave v regiji vedno vročega, letos pa razbeljenega Centralnega masiva.

Na dan, ko bi se morali kolesarji odpočiti po devetih napornih dneh dirkanja, predvsem pa ohladiti, saj jih na Touru vse od starta trpinči neznosna vročina, se je s Pogačarjevimi malce poigrala loterija organizatorja dirke – A.S.O. ekipe po hotelih porazdeli na podlagi nekakšnega žreba – in ekipi UAE Emirates je namenila hotel, v katerem imajo težave s klimatskimi napravami. Ekipe imajo sicer tudi prenosne enote za hlajenje, ampak po poročanju španskega novinarja Sergia Lópeza Egee so v hotelu težave tudi z izpadi elektrike, saj je omrežje preobremenjeno prav zaradi tega, ker se vsi hladijo s klimatskimi napravami.

Sicer pa so člani ekipe UAE Emirates danes opravili le lažjo regeneracijsko vožnjo po okolici Cantala, se ustavili na pikniku, nato pa se pred hotelom srečali z navijači. Jutri jih čaka nadaljevanje Dirke po Franciji z zahtevno gorsko deseto etapo, v kateri bi lahko Pogačar spet poskušal napasti zmago. "Glavni cilj je seveda obramba rumene majice, ampak najboljša obramba je včasih napad. Bomo videli," je o možnosti na deseti etapi dejal slovenski as, ki ima v skupnem seštevku dirke 2:42 prednosti pred večnim rivalom Jonasom Vingegaardom.

Pogačar bo tudi v neklimatiziranem hotelu spal na posebnem nadvložku, ki ga je ekipa priskrbela svojim tekmovalcem. Gre za t. i. pametni nadvložek, ki ponoči spečega hladi, ko pa se bliža ura prebujanja, počasi povišuje temperaturo. Gre za pripomoček, vreden okoli tri tisoč evrov, in v vročini, v kateri so se znašli udeleženci letošnjega Toura, pri kakovostni regeneraciji pomaga vsaka malenkost, strošek za eno najbogatejših ekip World Toura pa tudi ni prevelik zalogaj.

Nad dodeljenimi hoteli v osrednji Franciji je kar nekaj pripomb. Na Twitterju se je s posnetkom iz svoje umazane in pajčevin polne sobice javil tudi norveški član ekipe Uno-X Mobility Anders Halland Johannessen.

Po pravilih prireditelja Toura, organizacije A.S.O., pa ekipe nimajo pravice same izbirati hotelov, potrpeti morajo s tem, kar jim nameni žreb. Ta pa je do neke mere delegiran, če se mora ekipa en dan znajti v kakšnem slabšem hotelu, bo imela naslednjo noč boljšega.

Skupni vrstni red po devetih etapah Toura:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)  32;17:04
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike)   + 2:42
3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)   3:27
4. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull – BORA – hansgrohe)   3:30
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)   3:34
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)   3:55
7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe)   4:00
8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)   4:21
9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)   4:57
10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos)   9:12
...

Preberite še:

Tadej Pogačar Lance Armstrong
Sportal Armstrong provokativno o Pogačarju: Dobro ve, kateri rekord lovi
Tadej Pogačar, Tour de France
Sportal V prometni nesreči na Touru poškodovanih osem oseb, ena huje
Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard presenetil z razkritjem: Razmišljal sem, da bi končal kariero
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar največji zaslužkar Toura
Tadej Pogačar Tour de France
Sportal Francoz stopil v bran Pogačarju: Bi govorili enako, če bi bil naš?
Tadej Pogačar, TdF 26, vročina
Sportal Pogačar zadovoljen po peklenskem dnevu, Hauptman brez utvar pred ponedeljkom
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.