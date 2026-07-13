Klimatske naprave odpovedale, Pogačar in kolegi se kuhajo tudi v hotelu

Ob prvem dnevu premora na Dirki po Franciji bi se morali kolesarji spočiti po napornih devetih etapah, je pa ekipa Tadeja Pogačarja UAE Emirates-XRG naletela na težavo. Nastanjeni so v hotelu, v katerem zaradi preobremenjenosti električnega omrežja ne delujejo klimatske naprave. Sicer so Pogačar in člani njegove ekipe danes opravili le sproščujočo vožnjo in se ustavili na pikniku.

Tadej Pogačar od organizatorjev Toura na dan počitka ni prejel nobenega darila. Ekipa, ki na dirki brani rumeno majico, je namreč dobila hotel brez klimatske naprave v regiji vedno vročega, letos pa razbeljenega Centralnega masiva.

Tadej and his team enjoying the rest day and also with a little TT training. 🙏🏼



📷: from @Tim_Wellens #TDF2026 pic.twitter.com/9ipVyFc3Le — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 13, 2026

Na dan, ko bi se morali kolesarji odpočiti po devetih napornih dneh dirkanja, predvsem pa ohladiti, saj jih na Touru vse od starta trpinči neznosna vročina, se je s Pogačarjevimi malce poigrala loterija organizatorja dirke – A.S.O. ekipe po hotelih porazdeli na podlagi nekakšnega žreba – in ekipi UAE Emirates je namenila hotel, v katerem imajo težave s klimatskimi napravami. Ekipe imajo sicer tudi prenosne enote za hlajenje, ampak po poročanju španskega novinarja Sergia Lópeza Egee so v hotelu težave tudi z izpadi elektrike, saj je omrežje preobremenjeno prav zaradi tega, ker se vsi hladijo s klimatskimi napravami.

Pogacar y los suyos duermen en un hotel sin aire acondicionado y si ponen su climatización salta la luz. Aquí los vemos cuando salen hoy a entrenar. Video de @carlosarribas pic.twitter.com/80niCrOkpv — Sergi López-Egea (@sergi_lopezegea) July 13, 2026

Sicer pa so člani ekipe UAE Emirates danes opravili le lažjo regeneracijsko vožnjo po okolici Cantala, se ustavili na pikniku, nato pa se pred hotelom srečali z navijači. Jutri jih čaka nadaljevanje Dirke po Franciji z zahtevno gorsko deseto etapo, v kateri bi lahko Pogačar spet poskušal napasti zmago. "Glavni cilj je seveda obramba rumene majice, ampak najboljša obramba je včasih napad. Bomo videli," je o možnosti na deseti etapi dejal slovenski as, ki ima v skupnem seštevku dirke 2:42 prednosti pred večnim rivalom Jonasom Vingegaardom.

Pogačar bo tudi v neklimatiziranem hotelu spal na posebnem nadvložku, ki ga je ekipa priskrbela svojim tekmovalcem. Gre za t. i. pametni nadvložek, ki ponoči spečega hladi, ko pa se bliža ura prebujanja, počasi povišuje temperaturo. Gre za pripomoček, vreden okoli tri tisoč evrov, in v vročini, v kateri so se znašli udeleženci letošnjega Toura, pri kakovostni regeneraciji pomaga vsaka malenkost, strošek za eno najbogatejših ekip World Toura pa tudi ni prevelik zalogaj.

Nad dodeljenimi hoteli v osrednji Franciji je kar nekaj pripomb. Na Twitterju se je s posnetkom iz svoje umazane in pajčevin polne sobice javil tudi norveški član ekipe Uno-X Mobility Anders Halland Johannessen.

Could be worse, this is ours 🤣 pic.twitter.com/ijPNxKc69Y — Anders H. Johannessen (@AndersHJohanne2) July 13, 2026

Po pravilih prireditelja Toura, organizacije A.S.O., pa ekipe nimajo pravice same izbirati hotelov, potrpeti morajo s tem, kar jim nameni žreb. Ta pa je do neke mere delegiran, če se mora ekipa en dan znajti v kakšnem slabšem hotelu, bo imela naslednjo noč boljšega.

Skupni vrstni red po devetih etapah Toura: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 32;17:04

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 2:42

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27

4. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull – BORA – hansgrohe) 3:30

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:00

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57

10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos) 9:12

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