Nova storitev v Ljubljani omogoča popravilo vetrobranskega stekla na lokaciji uporabnika, še isti dan in z brezemisijskim prihodom serviserja z električnim skuterjem.

Carglass® Slovenija uvaja novo storitev Carglass® Express, inovativno rešitev za popravilo vetrobranskega stekla neposredno na lokaciji uporabnika. Storitev, ki je trenutno na voljo na območju Ljubljane, uporabnikom omogoča hitro, preprosto in dostopno popravilo poškodbe vetrobranskega stekla brez obiska poslovalnice.

Carglass® Slovenija z uvedbo storitve Carglass® Express postavlja nov mejnik v razvoju uporabniške izkušnje in mobilnosti. Gre za prvo storitev te vrste v skupini Belron® in prvo takšno rešitev na svetu, pri kateri se serviser Carglass® na teren odpravi z električnim skuterjem in poškodbo odpravi kar na kraju samem.

Foto: Carglass® Slovenija

Popravilo tam, kjer je vozilo parkirano

Poškodba vetrobranskega stekla se pogosto zgodi v najmanj primernem trenutku, zato vozniki s popravilom pogosto odlašajo. Razlog je največkrat pomanjkanje časa, usklajevanje termina ali obisk servisa. Carglass® Express odgovarja prav na te izzive, saj uporabnikom omogoča, da termin rezervirajo hitro in preprosto, serviser pa se še isti dan odpravi na izbrani naslov v Ljubljani.

Popravilo se izvede tam, kjer je vozilo parkirano: doma, v službi ali na drugi lokaciji. Celoten postopek ostaja enako strokoven in varen kot v poslovalnici, storitev pa je prilagojena uporabnikovemu vsakdanu.

"Carglass® Express smo razvili z mislijo na kreiranje edinstvene uporabniške izkušnje. Z mislijo na uporabnika, ki želi poškodbo vetrobranskega stekla urediti hitro, varno in brez nepotrebnega izgubljanja časa. Namesto da se mora uporabnik prilagajati servisu, se zdaj storitev prilagodi njemu," je ob uvedbi povedal Uroš Knez, vodja prodaje in marketinga Carglass® Slovenija.

Foto: Carglass® Slovenija

Enaka kakovost in varnost kot v poslovalnici

Čeprav Carglass® Express uvaja novo obliko izvedbe storitve, standardi dela ostajajo nespremenjeni. Storitev zagotavlja enako kakovost popravila vetrobranskega stekla kot vse poslovalnice Carglass® Slovenija.

Vsi postopki se izvajajo po standardu Belron® Way of Fitting (BWoF®), ki je eden najstrožjih sistemov kakovosti in varnosti v avtomobilski industriji. Serviserji uporabljajo profesionalno opremo in materiale, uporabniki pa tudi pri storitvi Carglass® Express prejmejo neomejeno garancijo na opravljeno storitev.

Carglass® Express tako združuje udobje mobilne storitve ter kakovost, varnost in strokovnost, ki jih uporabniki pričakujejo od Carglass®.

Foto: Carglass® Slovenija

Prvo brezemisijsko popravilo vetrobranskega stekla

Carglass® Express ne prinaša le nove ravni udobja, temveč tudi pomemben trajnostni korak. Ker se serviserji na teren odpravljajo z električnimi skuterji, gre za prvo brezemisijsko storitev popravila vetrobranskega stekla.

S tem Carglass® Slovenija nadaljuje strategijo trajnostnega razvoja in zmanjševanja vpliva na okolje. Podjetje že vrsto let sledi načelu "najprej popravilo", saj je popravilo stekla bistveno bolj trajnostna rešitev kot menjava. Z novo storitvijo pa trajnostni pristop nadgrajujejo še z mobilnostjo brez emisij.

V urbanem okolju, kot je Ljubljana, električni skuterji omogočajo hitro premikanje skozi promet, krajši odzivni čas in manjši okoljski odtis. Stranke tako prejmejo hitro storitev, mesto pa manj dodatnih emisij in prometnih obremenitev.

"Trajnost za nas ni ločena pobuda, ampak del načina, kako razvijamo storitve. Če lahko poškodbo popravimo pravočasno, je to vsekakor boljša rešitev za uporabnika in okolje. Z električnim skuterjem pa smo temu dodali še brezemisijski prihod serviserja na lokacijo. Ljubljana je idealno okolje za prvi korak storitve Carglass® Express. V mestih uporabniki potrebujejo rešitve, ki so hitre, preproste in prilagodljive. Verjamemo, da je to začetek novega poglavja mobilnih servisnih storitev," dodaja Dejan Šeruga, direktor Carglass® Slovenija.

Foto: Carglass® Slovenija

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