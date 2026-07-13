Ponedeljek, 13. 7. 2026, 21.37
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Smrtna nesreča: traktorist umrl, potem ko se je nanj prevrnil traktor
V naselju Imenje v občini Dobrovo se je ob 19.13 v vinogradu med delom prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo. Traktorist je kljub pomoči umrl, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.
Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Dobrovo so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oživljanju poškodovane osebe, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju so posredovali tudi reševalci NMP Nova Gorica in policija. V nesreči je traktorist umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.