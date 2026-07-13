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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
21.37

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

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Natisni članek

Natisni članek
traktor nesreča nesreča traktorska nesreča delovna nesreča

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 21.37

1 ura, 8 minut

Smrtna nesreča: traktorist umrl, potem ko se je nanj prevrnil traktor

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Traktor | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V naselju Imenje v občini Dobrovo se je ob 19.13 v vinogradu med delom prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo. Traktorist je kljub pomoči umrl, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Dobrovo so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oživljanju poškodovane osebe, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju so posredovali tudi reševalci NMP Nova Gorica in policija. V nesreči je traktorist umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

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