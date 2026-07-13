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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
21.10

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Sašo Avsenik Luka Sešek pevec Ansambel Saša Avsenika

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 21.10

1 ura, 5 minut

Sašo Avsenik zavrnil namigovanja: pojasnil je, ali je Avsenikov pevec tik pred odhodom

Avtor:
A. P. K.

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Ansambel Saša Avsenika, Lucija Selak | "Smo kolegi. Zadali smo si, da naredimo Stožice, potem pa se bomo usedli in vprašali, ali smo še skupaj ali ne," je še v Večerovem podkastu pojasnil Avsenik. | Foto Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika

"Smo kolegi. Zadali smo si, da naredimo Stožice, potem pa se bomo usedli in vprašali, ali smo še skupaj ali ne," je še v Večerovem podkastu pojasnil Avsenik.

Foto: Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika

Vodja priljubljene narodnozabavne zasedbe Sašo Avsenik je v Večerovem podkastu Slačilnica naslovil govorice in namigovanja o tem, da naj bi ansambel zapustil glavni vokalist Luka Sešek, ter odkrito spregovoril tudi o prihodnosti zasedbe.

Med številnimi temami, ki sta se jih v Večerovem podkastu Slačilnica dotaknila voditelj Denis Bende Živcec in vodja ansambla Sašo Avsenik, so bile tudi govorice in različna namigovanja, ki naj bi že nekaj časa krožila med ljubitelji narodnozabavne glasbe, da naj bi ansambel zapustil pevec Luka Sešek.

Sašo Avsenik se je odkrito odzval na govorice in spregovoril tudi o prihodnosti zasedbe. Na vprašanje, kako trdna je trenutna zasedba, je odvrnil: "Vsi smo tukaj. Mislim, da dokler so Stožice na programu, si nihče ne upa, ker bi bilo deset tisoč ljudi razočaranih," je šaljivo pripomnil vodja zasedbe.

Sašo Avsenik je v Večerovem podkastu odkrito naslovil tudi govorice o morebitnem odhodu pevca Luke Seška iz ansambla. | Foto: Gaja Hanuna Sašo Avsenik je v Večerovem podkastu odkrito naslovil tudi govorice o morebitnem odhodu pevca Luke Seška iz ansambla. Foto: Gaja Hanuna

"Res pa je, da se vsako leto pogovarjamo o mogočih razhodih. Ko je Luka prišel k nam, sva se dogovorila za tri leta. Jaz sem si želel, da bi ostal kakšno leto več, in zdaj so ta tri leta postala že šest let. Mi nimamo pogodb," je pojasnil Avsenik, ki si želi, da člani v ansamblu ostajajo zato, ker si tega želijo, in ne zato, ker bi jih k temu zavezovale pogodbe.

Pevec Luka Sešek po glasbeni poti kot član ansambla Saša Avsenika stopa od leta 2020. Že pred tem se je proslavil kot samostojni pevec in član zasedbe Proper, s svojimi samostojnimi projekti pa nadaljuje tudi danes. | Foto: STA Pevec Luka Sešek po glasbeni poti kot član ansambla Saša Avsenika stopa od leta 2020. Že pred tem se je proslavil kot samostojni pevec in član zasedbe Proper, s svojimi samostojnimi projekti pa nadaljuje tudi danes. Foto: STA

"Ko nekdo začuti, da je čas, da odleti iz gnezda, obuje svoje škornje in gre naprej, kdo sem jaz, da mu sodim? Smo kolegi. Zadali smo si, da naredimo Stožice, potem pa se bomo usedli in vprašali, ali smo še skupaj ali ne," je še v podkastu pojasnil Avsenik.

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