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Avtor:
STA

Torek,
21. 7. 2026,
8.21

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Torek, 21. 7. 2026, 8.21

25 minut

Lestvica Fife

Španci na vrhu Fifine lestvice prehiteli Argentince

Avtor:
STA

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SP 2026 finale Španija je prvak | Španci so po zmagi na svetovnem prvenstvu zdaj prva reprezentanca sveta tudi na lestvici Fife. | Foto Reuters

Španci so po zmagi na svetovnem prvenstvu zdaj prva reprezentanca sveta tudi na lestvici Fife.

Foto: Reuters

Španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze Fife po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto.

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Največ je pridobila Norveška, ki se je po uvrstitvi med najboljših osem na svetovnem prvenstvu povzpela za 12 mest na skupno 19. mesto, medtem ko je Švica, ena od tekmic Slovenije v jesenski ligi narodov, napredovala za pet mest in je zdaj 15. reprezentanca sveta.

Francija v skupni razvrstitvi ostaja na tretjem mestu pred Anglijo, medtem ko se je Brazilija povzpela za eno mesto na petega. Napredoval je tudi Maroko, ki je zasedel šesto mesto, Portugalska pa je zdrsnila za dve mesti na sedmega.

Soorganizatorica Mehika je napredovala za štiri mesta in se prebila med najboljših deset, Nemčija pa je po slabem nastopu, ki se je končal s porazom proti Paragvaju v šestnajstini finala, zdrsnila za dve mesti na 12.

Zelenortski otoki, senzacija turnirja po uvrstitvi v osmino finala ob svojem debitantskem nastopu, so napredovali za tri mesta na 64.

Slovenija bo jeseni igrala v ligi narodov, kjer bodo njeni tekmeci v skupini Švica, Škotska in Severna Makedonija. Švicarji so po mundialu 14., Škoti 42., Makedonci pa 69.

 Lestvica Fife (21. julija 2026):

  1.  (2) Španija              1995,88 točke
  2.  (1) Argentina            1970,37
  3.  (3) Francija             1948,97
  4.  (4) Anglija              1922,83
  5.  (6) Brazilija            1804,92
  6.  (7) Maroko               1803,99
  7.  (5) Portugalska          1787,85
  8.  (9) Belgija              1778,36
  9.  (8) Nizozemska           1775,54
 10. (14) Mehika               1754,30
...
 14. (19) Švica                1710,88
 42. (42) Škotska              1491,22
 56. (59) Slovenija            1441,09
 69. (69) Severna Makedonija   1369,16
...

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