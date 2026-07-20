Nogometno svetovno prvenstvo, ki se je končalo v nedeljo in je potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna, tudi obisk je bil neverjeten, je povedal za STA. Zmaga Špancev se mu zdi povsem zaslužena. Dal je vedeti, kako se ne strinja z idejo o dodatni razširitvi SP, zmotilo ga je tudi vmešavanje Donalda Trumpa v športne odločitve. ''To ni bilo v čast temu prvenstvu in take stvari se ne smejo dogajati,'' je poudaril prvi mož slovenskega nogometa.

Svetovno prvenstvo v nogometu je letos prvič potekalo v tako velikem formatu. Sodelovalo je 48 držav, organizirale so ga ZDA, Kanada in Mehika. "Tekme so bile na bistveno večjem ozemlju kot na prejšnjih SP, denimo v Katarju, in glede na tako zapletene pogoje je bilo razmeroma dobro organizirano," je v pogovoru za STA izpostavil Radenko Mijatović.

Svetovno prvenstvo se je začelo 11. junija v Mehiki, končalo pa 19. julija v okolici New Yorka. Foto: Reuters

Da svetovno prvenstvo skupaj organizira več držav, se mu zdi smiselna odločitev, nenazadnje v enem mestu zgraditi osem ali deset stadionov samo za potrebe mundiala ni niti razumno niti racionalno. V tem smislu pozdravlja odločitev, da bo tudi naslednje svetovno prvenstvo leta 2030 gostilo več držav. Z nekaj tekmami se bo začelo v Južni Ameriki, nato pa se bo preselilo v Španijo, Portugalsko in Maroko. "Ena sama država enostavno zelo težko organizira tako velik dogodek," je dejal.

Ideje o povečanju števila sodelujočih držav ne podpira. "Če je število udeleženk večje, se lahko manjše države res lažje uvrstijo na svetovno prvenstvo, vendar so razlike v kakovosti še vedno velike," je pojasnil Mijatović, ki se mu že število 48 reprezentanc zdi komaj sprejemljivo.

Komentiral je tudi spreminjanja pravil, disciplinske ukrepe, ter vplivanje politike na nekatere odločitve, kot je bilo na primer posredovanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri predsedniku Fife Gianniju Infantinu zaradi rdečega kartona, ki ga je ameriški reprezentant Folarin Balogun dobil na tekmi proti Bosni in Hercegovini. "To ni bilo v čast temu prvenstvu in take stvari se ne smejo dogajati. Politiko je treba ločiti od športnih odločitev," je bil odločen Mijatović.

Rodri predstavlja možgane španske reprezentance

Kaj pa je prvi mož slovenskega nogometa povedal o nogometnem dogajanju na SP 2026? "Mislim, da je Španija na tem prvenstvu pokazala daleč največ," je Mijatović komentiral razplet nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, v kateri so Španci po podaljšku z 1:0 premagali Argentince in se razveselili drugega naslova v zgodovini.

Španski kapetan Rodri je bil izbran za najboljšega nogometaša turnirja. Foto: Reuters

Španci so na tem prvenstvu prejel le en zadetek, čeprav ne igrajo obrambnega ampak napadalen nogomet, in to bi moral biti po Mijatovićevih besedah na nek način vzor tudi za druge. "Popolnoma zaslužena zmaga Španije," je poudaril.

V finalu sta se v zvezdniškem obračunu spopadla Lamine Yamal in 20 let starejši Lionel Messi. Foto: Reuters Najboljši nogometaši so na tem svetovnem prvenstvu po njegovem mnenju povsem upravičili svoj sloves. "Izstopali so Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Halland, Harry Kane," je naštel in dodal, da gre za vrhunske nogometaše, ki se jim je odprlo na tem svetovnem prvenstvu.

Devetintridesetletni Lionel Messi je, denimo, kljub temu, da ga v finalu ni bilo videti, na poti do finala jasno pokazal, zakaj njegova kariera traja tako dolgo in zakaj je tak mojster nogometa. "Mbappe je izjemen realizator, prav tako kot Kane, Halland," je nadaljeval Mijatović. Slednji bi bil lahko po njegovem mnenju tudi eden od kandidatov za najboljšega igralca prvenstva, če Norveška v četrtfinalu ne bi klonila proti Angliji.

Na koncu je bil za najboljšega igralca prvenstva izbran španski vezist Rodri, kot je dejal Mijatović, možgani španske reprezentance, ki je enkrat že bil najboljši igralec leta na svetu. "Upravičili so svoj sloves in na tem prvenstvu res zasijali v polnem sijaju," je dejal o zvezdnikih prvenstva.

"Sojenje Slavka Vinčića v finalu je bilo zelo dobro"

Ocenjuje, da je bilo sojenje na tekmah, ki so se zvrstile od 11. junija do 19. julija, dobro. "Dogajale se tudi kakšne odločitve ali tekme, ki niso bile najboljše, vendar na splošno gledano, je bilo sojenje dobro," je dejal. V izbiri slovenskega sodnika za finalno tekmo pa vidi ponovno potrditev, kako kakovostno se v Sloveniji dela s sodniki, ter da so naši sodniki tako v Evropi kot drugod po svetu zelo spoštovani.

Slavko Vinčić je postal prvi slovenski sodnik, ki mu je Fifa zaupala delitev pravice v finalu svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

"Slavko Vinčić je eden od najboljših predstavnikov te slovenske šole in mislim, da si je popolnoma zaslužil ta finale," je dejal o glavnem sodniku na nedeljski tekmi Španijo in Argentino.

Tekma se mu je zdela za sojenje nadpovprečno težka. Finalistki sta prikazali povsem različna sloga igre, pri čemer so Argentinci poskušali skozi zaprto, ostro, na trenutke grobo igro in z veliko provokacijami priti vsaj do kazenskih strelov, kar jim na srečo za nogomet ni uspelo, je povzel. "Glede na tako težko tekmo je bilo Slavkovo sojenje v finalu zelo dobro, dogajanje je imel pod nadzorom," je ocenil.

Kakovost nogometa Evrope izstopa v svetu

Zelenortski otoki, država s pol milijona prebivalcev, je navdušila ljubitelje nogometa na SP 2026. Foto: Reuters Mijatović opaža, da razlike med majhnimi reprezentancami, ki so se zaradi spremenjenega formata uvrstile na prvenstvo, niso zelo velike. Kot primer je izpostavil reprezentanco Zelenortskih otokov, ki je z Argentinci, poznejšimi finalisti, v šestnajstini finala izgubila šele po podaljških. Prijetno ga je presenetila tudi Norveška, ki je z izjemno reprezentanco v četrtfinalu klonila proti Angliji, a je pokazala boljšo igro kot tekmeci.

Na splošno se je po njegovem vnovič pokazalo, da se v Evropi igra daleč boljši nogomet kot na preostalih celinah. Med osmimi reprezentancami v četrtfinalu je bilo šest evropskih, med štirimi v polfinalu so bile iz Evrope tri. "To dokazuje, da je kakovost nogometa v Evropi nad kakovostjo ostalih delov delov sveta," je še dejal predsednik NZS, članice Evropske nogometne zveze (Uefa). Slovensko reprezentanco, ki čaka nastop na mundialu vse od leta 2010, čakajo jeseni novi izzivi v ligi narodov, prihodnje leto pa prinaša kvalifikacije za Euro 2028.