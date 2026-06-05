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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
11.10

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Izrael Libanon Bližnji vzhod Iran vojna

Petek, 5. 6. 2026, 11.10

1 ura, 31 minut

Bližnji vzhod

V izraelskih napadih na Libanon več mrtvih

Avtorji:
Sa. B., STA

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Libanon, napad | Izraelska vojska je danes izdala nove pozive k evakuaciji za več krajev na jugu Libanona. | Foto Reuters

Izraelska vojska je danes izdala nove pozive k evakuaciji za več krajev na jugu Libanona.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih sedem ljudi, je danes sporočila libanonska civilna zaščita. Izrael je prav tako prebivalce več krajev na jugu Libanona pozval k evakuaciji in posvaril pred novimi napadi na cilje šiitskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V enem od napadov na Tir so bile v bližini bolnišnice ubite štiri osebe, sedem je bilo ranjenih. Še tri osebe so bile ubite v napadu na stanovanjsko območje, pet ljudi pa je bilo ranjenih.

Napadi kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja

Izraelska vojska je danes izdala nove pozive k evakuaciji za več krajev na jugu Libanona, med drugim tudi za tri vasi severno od reke Litani. Ločeno je k evakuaciji pozvala še prebivalce kraja Sarafand, ki leži med mestoma Tir in Sidon. Izraelska vojska je medtem v četrtek potrdila, da je bil v napadu gibanja Hezbolah ubit izraelski vojak, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Novi napadi potekajo kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Ta je sicer pogojen s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Hezbolah je v četrtek dogovor zavrnil in pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona.

Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 3.520 ljudi.

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