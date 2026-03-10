Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Humanitarne vize

Pet iranskih nogometašic pred vrnitvijo v domovino pobegnilo iz hotela, Avstralija jim je podelila azil

Zahra Ganbari | Pet igralk, vključno s kapetanko Zahro Ganbari, je ponoči pobegnilo iz hotela in zaprosilo za azil.

Pet igralk, vključno s kapetanko Zahro Ganbari, je ponoči pobegnilo iz hotela in zaprosilo za azil.

Pet članic iranske ženske nogometne reprezentance, ki je v Avstraliji sodelovala na azijskem prvenstvu, je zaprosilo za azil, potem ko so jih v domovini označili za izdajalke, ker niso hotele peti državne himne. Iz Canberre so danes sporočili, da so igralkam odobrili humanitarne vize in lahko ostanejo v Avstraliji.

Sportal Je to upor proti režimu? Iranke med himno molčale.

Vlada v Canberri je sporočila, da so petim članicam iranske ženske nogometne vrste po izpadu na azijskem prvenstvu podelili humanitarne vize. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi strahu, da se bodo po vrnitvi v domovino soočile s preganjanjem, je danes povedal notranji minister Tony Burke.

Pet igralk, vključno s kapetanko Zahro Ganbari, je ponoči pobegnilo iz hotela. "Avstralska policija je igralke premestila na varno lokacijo. Sinoči sem podpisal njihove vloge za humanitarni vizum," je Burke povedal novinarjem.

Dejal je še, da se je vlada več dni na skrivaj pogovarjala z igralkami in da so pripravljeni pomagati tudi drugim članicam ekipe, če bi zaprosile za pomoč.

"Tukaj so varne in tukaj bi se morale počutiti kot doma"

Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je Avstralce ganila stiska teh pogumnih žensk. "Tukaj so varne in tukaj bi se morale počutiti kot doma," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Iranske nogometašice so prejšnji teden pred tekmo proti Južni Koreji ostale tiho, ko so predvajali iransko himno, kar so mnogi videli kot simbol kljubovanja islamski republiki, kjer je na oblasti avtokratski režim.

Igralke bi se morale vrniti domov, vendar so navijači izrazil zaskrbljenost za njihovo varnost, potem ko so jih iranski državni mediji označili za "izdajalke", eden od konservativnih komentatorjev pa je zanje zahteval strogo kazen.

Iranska reprezentanca | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je bil med prvimi, ki je po klicu s premierjem Albanesejem potrdil, da je pet igralk varno v oskrbi avstralskih oblasti. Nekaj ur prej je Avstralijo pozval, naj stori pravo stvar, in dejal, da bi bila "grozna humanitarna napaka", če bi se morale nogometašice vrniti v Iran.

Ali bodo preostale članice iranske reprezentance odletele domov, za zdaj po poročanju AFP ni jasno, kot tudi ne, kdaj bi lahko zapustile Avstralijo.

Šestindvajsetčlanska iranska delegacija je v Avstralijo prispela nekaj dni pred začetkom ameriško-izraelskih zračnih napadov na Iran, v katerih je bil že prvi dan 28. februarja ubit vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej.

Prvo uvrstitev iranske ženske reprezentance na azijsko prvenstvo po letu 2002 so pozdravili aktivisti, ki zagovarjajo enakost spolov. Zlasti glede na zatiranje, ki ga iranski režim izvaja nad ženskami, kot je obvezno nošenje naglavne rute hidžab na javnih mestih.

