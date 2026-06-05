Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti, poročajo tuje tiskovne agencije.

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7.31 Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne

7.31 Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne

"Ukrajina predlaga končanje te vojne prek neposrednega dialoga med nami – in vami. Predlagam srečanje," je v pismu, ki ga je objavil njegov urad v Kijevu, zapisal Zelenski. Poudaril je, da bi morala voditelja neposredno razpravljati o ključnih vprašanjih vojne.

"Vidimo, da so ZDA v celoti osredotočene na vprašanje Irana, in narobe bi bilo, če bi preprosto čakali, da se vojna v Evropi ponovno vrne v središče njihove pozornosti," je v predlogu še zapisal Zelenski.

Zelenski je znova izključil Kijev in Moskvo kot prizorišči morebitnih pogovorov ter namesto tega kot mogoče lokacije predlagal Švico, Turčijo ali "državo v arabskem svetu".

Pismo je bilo objavljeno v času, ko je Putin imel tiskovno konferenco za tuje novinarje ob robu Mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu. Putin je novinarjem dejal, da je pripravljen na dogovor z Ukrajino, a ponovil zahtevo, da Rusija pridobi popoln nadzor nad vzhodnima regijama Doneck in Lugansk. Ukrajina sicer vseskozi odločno zavrača, da bi Rusiji odstopila katerikoli del svojega ozemlja.

Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž trenutne frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledili izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine.

Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter morebiti delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. "Predsednik Putin je dejal, da lahko Zelenski pride v Moskvo, če se želi pogovarjati," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal novinarjem v Sankt Peterburgu.

Ameriški predsednik Donald Trump je na vprašanje novinarjev v Beli hiši o pismu odgovoril, da bi pozdravil srečanje med Putinom in Zelenskim.

Washington od lani pritiska tako na Rusijo kot na Ukrajino, naj dosežeta dogovor o vojni, ki se je začela z obsežnim ruskim napadom leta 2022, vendar so ameriška diplomatska prizadevanja izgubila zagon, ko se je pozornost Washingtona preusmerila na Iran.