Udarci med ZDA in Iranom padajo kot po tekočem traku: danes najhujši napadi od premirja #vŽivo

Ameriške sile so izvedle napade na iranski otok Qeshm, kar je ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) označilo za dejanje samoobrambe. V izjavi je navedeno, da so bili napadi odgovor na poskuse napadov Irana po Bližnjem vzhodu. Premirje in pogajanja na vseh straneh so tako pod velikim vprašajem.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.01 CNN: Danes najhujši napadi od premirja

6.58 Američani napadli otok Qeshm

6.57 Ameriška vojska je z raketo zadela tanker, ki je plul proti Iranu

7.01 CNN: Danes najhujši napadi od premirja

Združene države Amerike in Iran so si izmenjali udarce v eni najhujših noči napadov od začetka premirja aprila, kar je pogajanja po dnevih medsebojnih obtožb in naraščajočih frustracij na vseh straneh postavilo pod velik vprašaj.

Sovražnosti so se začele v torek zvečer, ko je ameriška vojska izstrelila raketo Hellfire na tanker pod bocvansko zastavo, ki je plul proti iranskemu pristanišču Kharg Island. Po podatkih ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM) ladja ni upoštevala ameriške blokade iranskih pristanišč.

Two interceptors are launched from a MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery near Kuwait City during tonight’s Iranian ballistic missile attack against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/MpU5g3XPc9 — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Iran je v odgovor sporočil, da je izstrelil rakete na plovilo pod liberijsko zastavo. Resnejša eskalacija se je zgodila po tem, ko so ZDA napadle iransko vojaško nadzorno točko na kopnem na otoku Qeshm v bližini Hormuške ožine.

Ta napad je Iran spodbudil k izstrelitvi raket in brezpilotnih letal na zalivski državi Kuvajt in Bahrajn. Teheran je dejal, da je napad ciljal na "ameriško zračno in helikoptersko oporišče" v regiji, pa tudi na poveljstvo ameriške pete flote v Bahrajnu.

Združene države so po drugi strani dejale, da so bili "vsi iranski napadi na ameriške sile neuspešni", in dodale, da so bile njihove rakete in brezpilotni letalniki bodisi prestreženi bodisi "niso dosegli" svojih ciljev.

Kljub spopadom so iranski mediji nakazali, da pogovori med Teheranom in Washingtonom še potekajo. Ameriški predsednik Donald Trump je za ABC News povedal, da verjame, da je dogovor o ponovnem odprtju Hormuške ožine in podaljšanju premirja z Iranom dosegljiv "v naslednjem tednu".

BREAKING: Escalating attacks from Iran in response to ceasefire violations by the US.



The US reportedly attacked Qeshm Island with at least 3 projectiles, with at least one impact.



In response, Iran responded with multiple drones & missiles and attacked:



• Ali al Salem US Air… pic.twitter.com/iNoxpeYXUr — Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) June 2, 2026

Vendar pa je premirje na majavih tleh. Iran je v začetku tega tedna prekinil pogovore in zagrozil z eskalacijo, če se bodo izraelski napadi na Libanon nadaljevali. Trump je pritisnil na Izrael, naj zmanjša svojo ofenzivo v Libanonu, nadaljnji pogovori pa se pričakujejo v sredo.

ZDA in Iran so si med premirjem večkrat izmenjali udarce. Iran je že prej ciljal na zalivske države, v katerih so ameriške vojaške baze, vključno s Kuvajtom, Bahrajnom in Združenimi arabskimi emirati. Medtem ZDA v okviru svoje blokade napadajo iranske vojaške cilje okoli Hormuške ožine, pa tudi na plovila, povezana z Iranom.

Images Show IRGC Kamikaze Drones on Their Way to Strike US Terror Bases in Skies Over Kuwait https://t.co/PNrwSjKvQB — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 3, 2026

6.58 Američani napadli otok Qeshm

CENTCOM je potrdil, da so ameriške sile napadle iransko vojaško nadzorno točko na otoku Qeshm in da v napadu ni bil poškodovan noben ameriški vojak. To naj bi storili zaradi poskusov iranskih napadov po Bližnjem vzhodu.

"Iran je izstrelil več balističnih raket na svoje regionalne sosede, vendar nobena od njih ni zadela ciljev. Dve raketi, izstreljeni na Kuvajt, nista dosegli ciljev ali sta razpadli med letom, tri rakete, izstreljene na Bahrajn, pa so takoj prestregle ameriške in bahrajnske sile zračne obrambe," je CENTCOM sporočil na družbenih omrežjih.

Po drugi strani pa je iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) sporočil, da so bili njihovi napadi na Kuvajt odgovor na "odkrito in očitno agresijo" ameriških sil na otoku Qeshm. Trdijo, da so na Kuvajt izstrelili vsaj deset balističnih raket. Garda je tudi dejala, da so bili ti napadi le "začetni odziv" in opozorila, da bo sledil veliko močnejši maščevalni napad.

6.57 Ameriška vojska je z raketo zadela tanker, ki je plul proti Iranu

Ameriška vojska je izstrelila raketo Hellfire na tanker, ki je plul proti Iranu, v okviru blokade iranskih pristanišč, ki jo je uvedel predsednik Donald Trump. Ta pritiska na Teheran, da se pogaja o mirovnem sporazumu pod njegovimi pogoji.