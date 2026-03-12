Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
16.25

Četrtek, 12. 3. 2026, 16.25

43 minut

V Iranu prvi nagovor novega ajatole: Maščevali se bomo za kri naših mučenikov

Avtorji:
D.K., STA

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je v svojem prvem sporočilu po imenovanju dejal, da bo Iran maščeval ubite v vojni. V izjavi, ki so jo danes prebrali na državni televiziji, je še povedal, da mora strateško pomembna Hormuška ožina ostati zaprta, države v regiji pa pozval, naj zaprejo ameriška oporišča.

Ajatola Modžtaba Hamenej je v svojem prvem sporočilu, odkar je postal vrhovni voditelj Irana, pozval k maščevanju žrtev ameriško-izraelskih napadov. Zatrdil je, da Iran ne bo okleval z "maščevanjem krvi ubitih Irancev", poroča BBC.

To še posebej velja za napad na šolo v Minabu na jugu Irana, v katerem je bilo ubitih 168 ljudi, med njimi približno 110 otrok. Iran trdi, da je šolo zadela ameriška raketa, vendar ZDA zanikajo odgovornost.

V izjavi, ki so jo prebrali na iranski državni televiziji, je Hamenej še dejal, da mora Hormuška ožina ostati zaprta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsekakor je treba uporabiti vzvod za blokiranje Hormuške ožine," je dejal o strateški poti, skozi katero poteka prevoz petine svetovne nafte.

Poziv okoliškim državam k zaprtju oporišč ZDA

Države v regiji pa je pozval, naj zaprejo ameriška vojaška oporišča, in hkrati opozoril, da bodo ta še naprej tarče iranskih napadov. Hamenej je sicer zatrdil, da Iran goji politiko prijateljstva s sosednjimi državami in da iranske sile ciljajo le ameriška oporišča.

To je prva uradna izjava 56-letnega Hameneja, ki ga je iranska skupščina strokovnjakov imenovala za vrhovnega vodjo islamske republike po smrti njegovega očeta Alija Hameneja. Ta je bil ubit v prvih napadih ZDA in Izraela na Iran 28. februarja.

