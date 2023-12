Christophe Galtier si lahko oddahne

Kazensko sodišče v Nici na jugu Francije je danes nekdanjega trenerja francoskega nogometnega prvoligaša Nice Christopha Galtierja oprostilo obtožb diskriminacije in nadlegovanja igralcev, predvsem tistih, ki so muslimani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Galtier je trenutno trener nogometnega kluba iz Katarja Al Duhail.

"Nobeno od obeh kaznivih dejanj ni opredeljeno," so v petek pojasnili na kazenskem sodišču v Nici ob razglasitvi sodbe.

Državni tožilec iz Nice je v obtožnici na uvodni obravnavi 15. decembra obtožil Galtierja diskriminacije in nadlegovanja igralcev ter zahteval enoletno pogojno kazen in plačilo 45.000 evrov denarne kazni.

Sedeminpetdesetletni Galtier, ki je bil v sezoni 2022/23 trener francoskih prvakov PSG, je zavrnil vse očitke o drugačni obravnavi temnopoltih oziroma muslimanskih igralcev.

"Ljudje v nogometu me poznajo, igralci me poznajo, odgovorni me poznajo, vedo, kdo sem"

"To je narobe, popolnoma narobe. Ljudje v nogometu me poznajo, igralci me poznajo, odgovorni me poznajo, vedo, kdo sem," je septembra Galtier dejal v intervjuju za Canal+.

Obtožbe proti Galtierju so prišle na plan prek elektronske pošte, ki je pricurljala v javnost. Temeljijo na dogodku iz časa, ko je Galtier deloval kot trener Nice, preden se je preselil v Pariz.

V elektronskem sporočilu iz avgusta 2021, kmalu po tem, ko je Galtier prevzel položaj, je takratni športni direktor Nice Julien Fournier obtožil trenerja, da je dejal, da je v ekipi iz južne Francije preveč temnopoltih in muslimanskih igralcev.